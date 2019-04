El proyecto portuario de isla Margarita está retrasado

La construcción de un cuarto puerto de contenedores en el Atlántico, que agregaría más capacidad al complejo portuario de la provincia de Colón, se encuentra retrasada en su desarrollo, pero la empresa asegura que cumplirá con lo pactado en el contrato con el Estado.

Jorge Serrano, director ejecutivo de Panama Colon Container Terminal (Pccp), quien habló en Latin American Ports Forum celebrado en la ciudad de Panamá, dijo: “Nosotros tenemos un compromiso con el Estado panameño de terminar las fases hasta el 2021, de manera que nuestra intención, obviamente, es tener todos los elementos en el lugar para lograr esa integración, no simplemente vernos como un puerto de trasbordo, sino lograr la integración con las otras fases”.

Serrano se refería al Parque Logístico y a la Zona Libre que contempla el proyecto, el cual aseguró cuenta con los permisos del Ministerio de Comercio e Industrias (Mici) y la Autoridad Marítima de Panamá (AMP).

“Estamos concentrados en la terminal de contenedores como primera fase y la segunda fase la vamos a desarrollar con la Zona Libre”, acotó.

El ejecutivo reconoció que el proyecto tiene retrasos, pero recordó que el año pasado anunciamos que tendríamos la primera fase para este 2019. Sin embargo, estamos haciendo todos los esfuerzos para que la primera fase, que comprende uno de los muelles, pueda terminarse para finales de este año. La segunda fase del proyecto se va a desarrollar junto con la Zona Libre.

Serrano dijo que Pccp consiste en su totalidad en 170 hectáreas divididas no solo en la terminal de contenedores que se está desarrollando actualmente con la fase 1 de 40 hectáreas, sino también en una zona libre de aproximadamente 20 hectáreas y el parque logístico de 54 hectáreas.

Este proyecto no solo los posiciona para mejorar la oferta de productos chinos en América Latina reduciendo los tiempos de entrega, sino que genera volumen de trasbordo para el puerto. “Empoderar a Colón como complejo logístico con una ubicación clave regional para la iniciativa China One Belt One Road”, apuntó.

Michell De La Ossa Prieto

midelaos@yahoo.com

Especial para Capital Financiero