El receso estival de la Cámara de los Comunes marca el proceso de relevo de May

El receso de la Cámara de los Comunes es clave en la elaboración del calendario para buscar un sustituto a la primera ministra de Reino Unido, Theresa May, y el Partido Conservador ya ha expresado su deseo de acelerar los plazos para que todo pueda estar cerrado antes del 24 de julio, fecha del inicio de las vacaciones de los diputados.

May ha confirmado este viernes que el 7 de junio dejará de ser la líder del Partido Conservador y ha expresado su deseo de que sus compañeros comiencen en la semana siguiente –la que comienza el 10 de junio– los trámites para buscar a un sucesor.

El Comité 1922 es el responsable de supervisar este proceso, que los ‘tories’ esperan tener concluido para el 20 de julio.

Las reglas internas establecen que, para ser proclamado formalmente, un candidato debe contar con el aval de al menos dos diputados. Si solo uno da el paso, será proclamado líder automáticamente, pero si la terna es amplia, como así parece, los legisladores realizarán una batería de votaciones hasta que solo queden dos aspirantes.

Estos dos supervivientes serán sometidos a continuación al escrutinio de todos los miembros del partido, ya no solo de los diputados. El vencedor será proclamado líder del Partido Conservador pero no se convertirá en primer ministro –y sustituirá a May en Downing Street– hasta que logre una mayoría en la Cámara de los Comunes.

De esta forma, puede darse la circunstancia de que exista una cohabitación que nadie desea ya a estas alturas, con un líder ‘tory’ nuevo pero la misma primera ministra. Si los días pasan y se llega al inicio del receso estival, podría no haber avances hasta que los diputados retornen de sus vacaciones, algo que está previsto para septiembre –entre el 5 y el 12, según las estimaciones de ‘The Guardian’–.

En septiembre también está previsto que sea el futuro congreso del Partido Conservador, que este año comenzará el 29 de septiembre, aunque la idea de la formación es que para entonces ya haya un líder asentado capaz de pivotar los desafíos más acuciantes de Reino Unido, con el Brexit en lo alto de la agenda política.

De hecho, parte de la premura deriva a su vez del ultimátum pactado por la UE para completar el proceso de divorcio, marcado ahora el 31 de octubre y aparentemente inamovible.

Si no hay acuerdo antes de esa fecha ni una nueva prórroga, Reino Unido estará abocado a abandonar la Unión Europea sin ningún tipo de red de seguridad.

Los medios británicos coinciden en que reducir a unas seis semanas un periodo de sucesión que normalmente tendría que durar el doble favorece a los candidatos que ya son conocidos para el gran público, entre los que destacan el exministro de Exteriores Boris Johnson o el antiguo responsable del Brexit Dominic Raab.