El recorrido de la papaya chiricana que sale con el sello ‘Panamá Exporta’

En el poblado llamado San Juan del Tejar el terreno es fértil para sembrar cualquier fruta o verdura que pueda producirse sobre el nivel del mar, según los productores del área.

El clima caluroso y húmedo, propio de San Pablo Viejo, el corregimiento al que pertenece este poblado, ha favorecido durante años el cultivo de arroz, caña de azúcar, banano, plátano, coco, aguacate.

Es desde este lugar donde sale semanalmente –desde 2002- un contenedor de papayas con el sello Panafruit, para el mercado estadounidense; y que desde finales de diciembre de 2017 sale también con un sello de Panamá Exporta.

Durante las fiestas navideñas el Ministerio de Comercio e Industrias y el Ministerio de Desarrollo Agropecuario anunciaban que la papaya producida por la empresa Panafruit, sería el primer rubro que saldría de las fronteras panameñas con la marca país Panamá Exporta.

Hormoz Safi, propietario de Panafruit, en entrevista con ElCapitalFinanciero.com cuenta cómo lo han hecho.

A Safi se le nota muy contento de enviar las frutas que producen con este sello porque -dice- es otro valor adicional que tiene el producto que exporta.

Las autoridades han destacado que esta marca servirá de respaldo para aquellas empresas que con esfuerzo y constancia han logrado colocar sus productos a los más exigentes mercados internacionales, y para aquellos potenciales exportadores que dentro de sus procesos cumplan con buenas prácticas, tecnología, innovación y altos estándares de calidad.

Safi admite que nunca pensó que llegarían a donde están actualmente. Él junto a su socio Fariborz Salmanzadeh han fundado 27 empresas en diferentes actividades económicas.

Cuando el empresario de origen iraní llegó a Panamá, en 1979, empezó laborando en una empresa que vendía telas, y cuando se mudó a Chiriquí en 1982 abrió un almacén de textiles que llamó Textiles Chiricanos, en un espacio de 80 metros cuadrados. Pero cuando China comenzó a fabricar mercancía barata decidieron dejar las telas y abrir una tienda de departamentos que hoy día tiene 12 mil metros cuadrados y que todos conocen como Shopping Center.

Y aunque a él siempre le ha gustado la naturaleza y el campo, no tenía mucho conocimiento de agricultura.

“Todo lo hemos aprendido a golpes”, dice, refiriéndose a sus primeras experiencias en el manejo y producción de la finca que compró en San Juan del Tejar.

Tenía años moviéndose con destreza en el mundo de las telas y en el de ropa, y cuando se le acercaron representantes de la embajada de Estados Unidos para hablarle de un proyecto de papaya, la idea le interesó.

“Un funcionario del Gobierno panameño me recomendó por el interés que siempre he mostrado por el campo”, comenta.

El proyecto del que habla Safi se refería al primer cultivo que se desarrollaría bajo el protocolo de Estados Unidos para exportarlo a ese país.

Luego de las primeras conversaciones y el viaje que hizo a Costa Rica para conocer más del tema, todas las piezas fueron poniéndose en su lugar.

La propietaria de la finca en San Juan del Tejar le ofreció venderle el terreno, y éste era justo el lugar apto para sembrar la papaya, una fruta tropical.

“Recuerdo que la persona que me estaba vendiendo la finca producía piedra caliza, y pensé que eso no me interesaba porque yo lo que quería era sembrar papaya. Pero lo negociamos, compré y comencé a sembrar papaya”,