El reto de la digitalización es mucho más pesado cuando eres Pyme

Las pequeñas y medianas empresas (Pymes) no sólo tienen que lidiar con las dificultades para encontrar financiamiento, sino que deben digitalizar sus servicios para ser competitivas en el mundo de hoy, las hace vulnerables a los ataques cibernéticos comprometiendo su desarrollo, si no invierten en prevención.

Carlos Mora, de la empresa Cisco, informó que las Pymes son víctimas del 70% de los ataques cibernéticos debido a que son las que menos recursos invierten en ciberseguridad, por lo que resulta más práctico atacar varias empresas pequeñas, sumando más dinero.

“El ataque más usado por los ciberdelincuentes es el ransomware o “secuestro de datos”, un tipo de programa dañino que secuestra la información de una empresa y le hace una encriptación que impide acceder a esa información, si el dueño del negocio no paga”, explicó Mora.

Mora detalló que los ransomware es un negocio que genera más $2,000 millones anuales, por esa razón tienen que invertir en ciberseguridad, porque si a una compañía le secuestran la data, prácticamente le secuestran el negocio.

Uno de los servicios tecnológicos más usados por las empresas en Panamá es el servicio de internet inalambrico (Wifi, por sus siglas en inglés) por las muchas ventajas que ofrece frente a las redes cableadas, como costos accesibles, permite la conexión desde cualquier punto físico sin necesidad de cables, movilidad y la conectividad.

Las facilidades que ofrece wifi la hace atractiva para las Pymes, pero este servicio también es la puerta de entrada para que ciberdelincuentes puedan atacar si no se tienen los protocolos de seguridad adecuados.

Ricardo Darr, director de negocio Comercial de Cable Onda empresarial, precisó que en la actualidad unas 60,000 empresas usan el servicio de Wifi en Panamá, debido a que su costo es competitivo.

“El servicio de Wifi empresarial de Cable Onda tiene el 65% penetración 60,000 empresas que usan este servicio, con un crecimiento de 30% en el 2019”, destacó Darr, quien afirma que con la adquisición de Cable Onda S.A, por parte del gigante Millicom International Cellular S.A. (Tigo), el servicio y la cobertura aumentarán exponencialmente en el 2020.

Darr precisó que la compañía cuenta con software de diversas compañías que le brinda ciberseguridad al servicio de wifi, a costos accesibles para la Pymes.

Mirielle Median, de Soluciones Empresariales Comtel, destacó que existen software que permitan analizar los datos surgen de los clientes que se conectan a Wifi, permitiendo saber el rango de edad de los clientes, el género, lo que permite hacer promociones o desarrollar un publicidad especifica.

La transición digital de la industria es una realidad ineludible gracias a las nuevas tecnologías que permiten a las empresas ser más eficientes, pero la ciberseguridad es esencial. Cifras de Kaspersky señalan que 43% de las pymes en América Latina han sido víctimas de violación de datos en lo que va de 2019, lo que representa un incremento de 8 puntos porcentuales respecto al año pasado, en el que se contabilizaron 35% de empresas.

Orlando Rivera

orivera@capital.com.pa

Capital Financiero