El trayecto logístico es tan clave como la creación de la vacuna; Marsh Risk

La vida útil de las vacunas es en promedio de 10 días, “desde que sale de la fábrica hasta que llega al sitio” de destino.

Lograr que este trayecto se cubra de manera eficiente es un reto que involucra etapas, actores y procesos.

“El trayecto logístico es tan clave como la creación de la vacuna” afirma a Capital Financiero, Ramón Alonzo, líder de Marsh Risk Consulting en Marsh Panamá.

Señaló que en el caso de Panamá, si bien “no se conoce la estrategia de gestión de riesgos sobre la cadena de suministros de la vacuna, pudiéramos decir que hasta el momento ha sido efectiva en función de los despachos de la farmacéutica”.

Observa que esta efectividad se traduce en que “no hemos escuchado o sabido de pérdidas importantes de vacunas, lo que al final se traduciría en pérdidas para todos”.

-¿Cuáles han sido las estrategias logísticas que han resultado más positivas en los países que en la actualidad están vacunando?

-Una de los resultados favorables dentro de las estrategias logísticas que hemos evidenciado como Marsh, ha sido acercarlas los más posible a los métodos FIFO (First Inside First Outside; Primero en entrar, primero en salir) y JIT (Just In Time; justo a tiempo) para poder llegar de manera rápida a los usuarios y garantizar su seguridad.

De manera adicional, observa, las estrategias que se implementen deben garantizar una redundancia en puntos críticos de la logística como la energía y la cadena de frío para mantener la vida útil de la vacuna: 10 días desde que sale de la fábrica hasta que llega al sitio de colocación de vacuna.

Gestión de riesgos

-¿A cuáles países les ha ido mejor y a cuáles peor en materia de logística?

-Dentro de los países que han liderado de manera óptima la logística de la vacunación, resaltaría en América Latina a Chile. No obstante, uno de los países a los que debemos seguir sin duda, es Israel debido a su trabajo de manera optimizada.

-¿Cómo atender los desafíos tipo demora en las entregas e incluso las distancias entre los centros de distribución y recepción?

-Es fundamental considerar los escenarios posibles de riesgos de interrupción de la cadena de suministros y así establecer estrategias que nos ayuden afrontar dichos escenarios de interrupción por afectaciones logísticas.

Un punto importante, razona el experto, es validar con los médicos, ante casos de demoras, las mejores estrategias de uso efectivo de las vacunas para la población objetivo y tiempos máximos de prolongación entre dosis.

“En cuanto a largas distancias, es recomendable garantizar que los puntos de acopio internos puedan tener sustitutos e incluso redundancia en los servicios críticos como energía y cadena de frío, elementos claves de riesgo para este proceso”.

El líder de Marsh Risk Consulting advierte que para largas distancias se debe garantizar la seguridad de las vacunas, por cuanto en algunos países la delincuencia está generando “una especie de mercado negro de vacunas”.

Panamá, potenciar la estrategia

Recomienda potenciar la estrategia logística de Panamá con “gestión de riesgos sobre la cadena de suministros para ayudar a reducir al máximo las posibles pérdidas y afectaciones a las vacunas, que se traduciría en impactos en la gestión de la pandemia”.

De manera adicional, “para garantizar ese acceso rápido y equitativo, es importante que el país cuente con el personal necesario” al momento de “inmunizaciones a gran escala”.

Con respecto al papel determinante del Canal de Panamá, detalló que contribuye dentro del esquema logístico de vacunación al “facilitar el acceso rápido, y en volumen, vía marítima, a los puertos panameños, de los diversos insumos y materiales médicos que son complementos necesarios para llevar a cabo las jornadas de vacunación”.

Recordó que el Canal de Panamá y los puertos del Pacífico y del Caribe, “han establecido una alianza de cooperación, la cual busca con su experiencia, capacidad logística y conectividad, aportar a la distribución de la vacuna en la región de Latinoamérica”.

Manejo sin errores

-¿Es la logística la respuesta para lograr un mundo inmunizado una vez comience la producción masiva de todas las vacunas?

-La importancia del trayecto logístico es tan clave como la creación de la vacuna, ya que el cuidado de la misma requiere de un manejo sin errores para evitar pérdidas en el camino.

“La entrega segura de las vacunas COVID-19 es un eslabón muy importante, pero este paso no sucederá sin una cuidadosa planificación previa. Los gobiernos deben tomar la iniciativa de facilitar la cooperación a lo largo de la cadena logística para las instalaciones, la seguridad y que los procesos fronterizos estén listos ante la gigantesca y compleja tarea que se avecina”.

Violeta Villar Liste

[email protected]

Capital Financiero