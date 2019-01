El Tribunal Supremo de Venezuela aprueba la prohibición de salida del país de Guaidó

MADRID, 30 de Enero de 2019. (EUROPA PRESS) -El Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) de Venezuela ha aprobado la solicitud de la Fiscalía de prohibir la salida del país de Juan Guaidó, autoproclamado “presidente encargado”, además de enajenación de bienes y bloqueo de activos.

“La Sala Penal del TSJ decretó (…) la prohibición de salida del país sin autorización hasta tanto se culmine la investigación; prohibición de enajenar y gravar los bienes de su propiedad y bloqueo e inmovilización de cuentas bancarias y/o cualquier otro instrumento financiero en el territorio venezolano”, ha anunciado el presidente del TSJ, Maikel Moreno.

Saab ha explicado en rueda de prensa que desde el 23 de enero, cuando Guaidó se declaró mandatario interino, “se han suscitado hechos violentos, pronunciamientos de gobiernos extranjeros y el congelamiento de activos de la República, lo que implicaría la comisión de delitos graves que atentan contra el orden constitucional”.

Las medidas cautelares no incluyen su detención, algo con lo que el propio Guaidó ha especulado en los últimos días. El también opositor Leopoldo López fue arrestado y condenado a casi 14 años de prisión por incitar a la violencia durante las revueltas contra el Gobierno que encabezó en 2014.

Interrogado por la prensa sobre cómo interpreta este paso de la Fiscalía, Guaidó le ha restado importancia.

No estoy desestimando una amenaza de cárcel, no quiero que se tome así, (pero no hay) nada nuevo bajo el sol”, ha declarado, apuntando que en realidad no es una “amenaza” contra su persona, sino contra toda la Asamblea Nacional.