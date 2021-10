El viceministro de Trabajo y Desarrollo Laboral, Roger Tejada, dijo que, a la fecha, un total

de 201,000 contratos de trabajo que han sido reactivados y que se espera que la cifra

aumente este 31 de octubre cuando se deben reactivar la totalidad de los contratos en el

sector servicios.

“Tenemos en este momento 73% de reactivación y subiendo producto que ya las empresas

saben que este es el último mes y ya están activando la mayor cantidad de trabajadores

pendientes”, dijo el viceministro.

Sin embargo, Tejada admitió que la reactivación de los contratos de trabajo no

necesariamente significa el reintegro del 100% de los trabajadores a sus puestos de trabajo, ya que un 8% de esos trabajadores que son reactivados posteriormente son desvinculados

de las empresas.

“No es un número que podamos decir que es alarmante, no es un número alto; sin embargo,

no deja de preocuparnos porque básicamente en números redondos es casi 11,000

trabajadores que están bajo esta situación”, señaló.

Cabe destacar que la Ley N°201 de 25 de febrero de 2021, que establece las medidas

temporales para preservar el empleo, indicaba el plazo en el que los empleados debían ser

reintegrados a sus trabajos dependiendo del sector económico; para el sector primario la

prórroga se extendía hasta 3 meses después de febrero; para el sector secundario, hasta seis

meses y para el sector terciario no podía exceder los ochos meses, es por esto que octubre

representaría el límite.

Por otro lado, resaltó que en el 2021 la menor cifra de contratos mensuales registrados ha

sido de 17,000; mientras que en el 2020 en enero, febrero y marzo registraron en promedio

11,000 contratos, lo que representa un avance si se hace una comparación.

Finalmente, explicó que la tasa de desempleo en el país se mantiene en 18.5%, pero se han

logrado aprobar aproximadamente 40 propuestas para mejorar la situación, propuestas

serán presentadas a final de mes.

El viceministro dijo que con nuevos proyectos como la Línea 3 del Metro y el cuarto puente

sobre el Canal de Panamá, habría un incremento del empleo, así como con la inversión de

empresas extranjeras que necesitan para sus obras de 500 a 1,000 trabajadores.

“La inversión no es solamente traer dinero al país, sino traer empleo“, puntualizó.