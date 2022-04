Elusión y omisión constitucional

El respeto al debido proceso de parte de la Asamblea Nacional, en lo que respecta al procedimiento de formación de leyes, ha desaparecido completamente del escenario de las atribuciones del Órgano Legislativo.

Así las cosas, nos encontramos los ciudadanos con el hecho de que, hoy por hoy, la elusión y la omisión constitucional, son parte permanente del orden del día de los proyectos que son aprobados por el cuerpo legislativo.

En efecto, hay elusión constitucional desde el momento en que el Órgano del Estado que tiene la obligación constitucional de elaborar y proponer las leyes, elude el cumplimiento del procedimiento establecido para la formación de las leyes, al recurrir a la violación de las normas constitucionales que rigen la materia.

Además, hay omisión constitucional al no aplicar las normas constitucionales de obligatorio desarrollo, de forma que impide la eficaz aplicación de la formación de las leyes.

Una de las normas preceptivas, constitucionales eludida, omitida y violentada por los diputados, es el Artículo N°170, de la Constitución vigente que establece lo siguiente:

Articulo N°170: El proyecto de Ley objetado en su conjunto por el Ejecutivo, volverá a la Asamblea Nacional, a tercer debate. Si lo fuera solo en parte, volverá asegundo, con el único fin de formular las objeciones formuladas. Si consideradas por la Asamblea Nacional las objeciones, el proyecto fuere aprobado por los dos tercios de los Diputados que componen la Asamblea Nacional, el Ejecutivo lo sancionará y hará promulgar sin poder presentar nuevas objeciones. Si no obtuviere la aprobación de este número de Diputados, el proyecto quedará rechazado (el subrayado es del autor).

La norma citada supra, prevé taxativamente un procedimiento de aprobación específica, es decir, que las objeciones a un proyecto de Ley, -sin distinción del grado de objeción por parte del Órgano Ejecutivo-, deben ser aprobadas por dos tercios de la totalidad de los Diputados que integran la Asamblea Nacional. En caso contrario, es evidente que el proyecto no puede ser aprobado y tiene, por imperio de la supremacía constitucional, que ser considerado como rechazado.

Sobre este requerimiento, la Corte Suprema de Justicia (CSJ), que por mandato constitucional tiene la guarda de la integridad de la Constitución, se ha manifestado en Fallo de 29 de febrero de 1996.

Del mismo, se puede extraer la trascendental importancia -con carácter de obligatorio e indispensable-, del acatamiento de lo normado por el Artículo N°170 (antes Artículo N°164 de la Constitución), sobre el requerimiento del voto afirmativo de mínimo las dos terceras partes de los Diputados que componen la Asamblea Nacional.

La jurisprudencia nacional en la materia no ha variado jamás, ha sido, armónica y homogénea, en el sentido de definir dicha proporción de Diputados, no por las dos terceras partes de los que se encuentren presentes, sino, de las dos terceras partes del total de diputados que componen la Asamblea Nacional, que, de conformidad a la composición actual no puede ser menor a cuarenta y ocho (48) Diputados.

Pero, he aquí que, por ejemplo, el Proyecto de Ley N°178, “Que establece un marco legal de prohibición del uso de los sistemas electrónicos de administración de nicotina, cigarrillos electrónicos, vaporizadores, calentadores de tabaco u otros dispositivos similares, con o sin nicotina” y el Proyecto de Ley N°544 “Que reforma el Código Electoral de la República de Panamá” ambos devueltos a la Asamblea Nacional con objeciones realizadas por el Presidente de la República, en su carácter de Presidente del Órgano Ejecutivo, fueron aprobados con una cantidad menor al umbral de cuarenta y ocho (48) diputados que dispone como obligación indispensable el Artículo 170 de la Constitución Política de Panamá de 1972, citado supra.

El Proyecto de Ley No. 178, de acuerdo con el reporte de la sesión ordinaria del día 8 de Julio de 2021, solo obtuvo cuarenta y un (41) votos a favor y el Proyecto de Ley No. 544, como puede observarse del reporte de las actas de la sesión de la Asamblea Nacional, del día 21 de octubre de 2021, obtuvo solamente treinta y seis (36) votos a favor.

Es menester subrayar que, lo sucedido con los dos proyectos de Ley aquí mencionados, es una práctica que irrumpe el marco, la metodología y el procedimiento constitucional relacionado a la formación de leyes.

Estamos ante el grave peligro que, de convertirse ello en una práctica consuetudinaria para la Asamblea Nacional, podríamos estar frente a un sin número de Leyes que son completamente inconstitucionales desde su génesis, puesto que nunca debieron haber sido consideradas como “aprobadas” por la Asamblea Nacional y no deberían subsistir, ante un análisis de constitucionalidad por parte de la CSJ.

Debo destacar que, de los dos casos en análisis, desafortunadamente el Proyecto de Ley N°544 -que reforma el Código Electoral- ya ha sido sancionado por el señor Presidente de la República y corresponderá a la CSJ, la obligatoria labor de examinar su apego a la Constitución.

El Proyecto de Ley N°178, sin embargo, al estar todavía pendiente de recibir el examen de parte del Órgano Ejecutivo, considero que debe ser rechazado con urgencia notoria, por el Presidente de la República mediante un veto por inexequible, por haber violado una norma fundamental de nuestro marco constitucional referente a la formación de leyes, a saber, el artículo N°170, por el grave hecho de no haber recibido el número de votos a favor, requeridos por la norma suprema constitucional.

Miguel Antonio Bernal V.

Abogado y profesor de Derecho Constitucional