Embajada de Venezuela en Panamá gestiona ayuda para venezolanos

La embajadora de Venezuela en Panamá, Fabiola Zavarce, sigue adelantando acciones en favor de los más afectados por la pandemia del coronavirus (COVID-19), por lo que el pasado viernes realizó una telereunión de coordinación con los voluntarios participantes en el programa “Padrinos Solidarios”.

Padrino Solidario es un programa adelantado por la embajada, para ayudar a los venezolanos en Panamá, en medio de esta crisis por la pandemia, siguiendo las instrucciones dadas por el Presidente (e) Juan Guaidó, como parte de las políticas para atender a los venezolanos en todo el mundo.

Zavarce agradeció el apoyo de estos colaboradores para llevar un mensaje de aliento a miles de venezolanos en situación de precariedad en Panamá: ”Los voluntarios de Padrinos Solidarios son quienes realizan llamadas, uno a uno, a los que escriben a la embajada pidiendo ayuda. ¡Gracias por esta maravillosa intermediación!”.

Agregó la diplomática que “este grupo de voluntarios se convierte también en la voz de quienes no tienen voz. Los escuchamos uno a uno y hacemos nuestras sus necesidades. Avanzaremos juntos, cada vez con más fuerza, y tengan presente que no pararemos hasta ayudar a cada uno de ustedes. Unidos podemos, no están solos, ese es el objetivo de todo el esfuerzo que realiza este gran equipo”.

Padrino Solidario es solo una de las iniciativas que lleva adelante la Embajada de Venezuela en Panamá para atender a los venezolanos en situación de necesidad afectados por esta pandemia.

El ente también trabaja en paralelo con otras fundaciones y ONG´s para buscar ayudas para venezolanos y panameños, a través de la llamada Alianza Humanitaria.

En este sentido, la embajadora hizo un llamado para que continúen los aportes, humanos, en insumos y monetarios, al programa: “Todos los recursos que hemos conseguido, han sido asignados pero aún falta mucha gente por atender. Tenemos miles de solicitudes de hermanos necesitados solicitando una mano amiga. Solidarízate con los que han sido más afectados por esta crisis y realiza tu aporte, vía transferencia bancaria a la cuenta corriente #221020451919, a nombre de Activados Panamá, en Banesco Panamá”.