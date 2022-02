Embajadas de Alemania y Francia en Panamá se pronuncian sobre ataque ruso a Ucrania

Los gobiernos de Alemania y Francia a través de sus embajadas en Panamá, emitieron un comunicado conjunto sobre el ataque ruso a Ucrania, suscitado en la madrugada del jueves.

En la misiva advierten que con esta acción Rusia rompe a vistas de mundo entero de manera sin precedentes las reglas más básicas del orden y del derecho internacionales, para lo cual el presidente Vladimir Putin está distorsionando los hechos históricos y cuestionando abiertamente el derecho de Ucrania a existir.

De acuerdo con el documento conjunto el gobierno ruso por sí solo ha elegido este camino de agresión unilateral. Ni Ucrania ni la Organización del Atlántico Norte (Otan) ni otros han hecho nada para justificar este derramamiento de sangre.

“En los últimos meses no hemos desistido de buscar, por medios diplomáticos, una solución pacífica a esta crisis rusa. El gobierno ruso no ha respondido a nuestras ofertas de diálogo”, enfatizó el comunicado.

Alemania y Francia advirtieron que van a coordinar intensamente en el marco de la Unión Europea (UE), en la Otan, en el marco del G-7 y, por supuesto, con Ucrania, para poner en marcha el paquete de sanciones más masivas contra Rusia y reforzar su seguridad y a la de sus aliados.

“Hoy no se trata sólo de Europa. Ningún país del mundo puede aceptar que la soberanía de otros esté en juego cuando su vecino más fuerte así lo desea. La comunidad internacional no puede aceptar violaciones injustificadas de los principios de la Carta de las Naciones Unidas, en particular la prohibición del uso de la fuerza” enfatiza el documento conjunto franco alemán.