Empleados de Amazon planean paros en Black Friday y Navidad por “el deterioro de las condiciones laborales”

MADRID, 30 Oct. (EUROPA PRESS) – Trabajadores del centro logístico que tiene la multinacional Amazon en San Fernando de Henares están planeando paros y otros movilizaciones por el Black Friday y las fechas navideñas por “la falta de respuesta de la compañía ante el empeoramiento de las condiciones laborales” en la planta.

El representante de CC.OO. en el centro de San Fernando, Douglas K.Harper, ha indicado a Europa Press que los trabajadores han estudiado un calendario laboral de protestas pero que todavía no ha sido confirmado ni ratificado por el comité de empresa, aunque las posibilidades de que siga adelante son “muy altas” y se concretarán cuando se acerquen las fechas.

La planta de Amazon de San Fernando de Henares vive un conflicto laboral desde el 1 de abril de 2017. Según ha explicado Harper, hubo un cambio en la directiva de la compañía en España y se aprobó entonces un nuevo convenio “que produjo un deterioro de las condiciones laborales” de los trabajadores.

Se quejan, entre otras cuestiones, de que han eliminado una categoría de especialista cuyas funciones hace ahora un mozo, han reducido el salario de jefes de equipo o que las bajas por contingencia común no se abonan el 100 por cien de los días de ausencia por “alto absentismo”. “Mucha gente va a venir enferma a trabajar, con el riesgo que eso supone para el resto de empleados”, ha comentado el sindicalista.

Frente a todo ello, los sindicatos están planeando unas campañas de protestas teniendo en cuenta las fechas claves de venta para la compañía como son el Black Friday y el Cibermonday de finales de noviembre por los chollos y grandes descuentos en el precio de los productos y las fiestas de Navidad y Reyes por los tradicionales regalos.

“Vamos a repetir el tipo de movilizaciones que llevamos haciendo desde marzo, con días de huelga, concentraciones y manifestaciones en diversos actos públicos a los que acudiremos”, ha afirmado el representante de Amazon en San Fernando de Henares, una planta que controla casi la mitad de la logística de la compañía en España.

No obstante, Harper cree que la huelga no tendrá mucha repercusión entre los usuarios, ya que en estos casos suelen derivar la logística a otros centros internacionales. “Amazon no tiene fronteras. Además se jacta de que es la empresa más enfocada al cliente del mundo. Si esto es así, aunque le salga más caro y pierda dinero, mandarán el producto al cliente como sea”, ha explicado.

Por su parte, desde Amazon España han explicado a Europa Press que no ha recibido ninguna notificación oficial sobre los días de huelga, por lo que no pueden comentar nada al respecto. También apuestan por mantener un diálogo abierto y directo con nuestros empleados.

“Hemos creado más de 2.000 empleos permanentes en España desde 2011. Estos trabajos cuentan con un salario competitivo, un paquete completo de beneficios y programas de formación innovadores como Career Choice, que financia el 95% de los estudios para nuestros empleados. Animamos a cualquiera a que venga a verlo por sí mismo haciendo un tour en alguno de nuestros centros logísticos”, han señalado.