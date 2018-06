Empresa china gana licitación para construir el cuarto puente sobre el Canal de Panamá

La empresa Consorcio Panamá Cuarto Puente (China Communications Construction Construction Company y China Harbour Engineering Company LTD), ganó la licitación para el diseño y construcción del cuarto puente sobre el Canal de Panamá al presentar la mejor oferta económica con $1,420 millones.

Este consorcio era una de las cuatro empresas precalificadas para llevar a cabo esta mega obra cuyo el precio de referencia fijado por el Ministerio de Obras Públicas (MOP) era de $1,607 millones, según revela un comunicado de prensa del MOP.

El ministerio realizó hoy la convocatoria para revelar las propuestas económicas para el diseño y construcción de esta mega obra. El precio de referencia se conoció este viernes 29 de junio, ya que el mismo se mantuvo en una bóveda, bajo reserva.

Otras empresas participantes

La empresa Dragados Sucursal Panamá S.A, que tenía una oferta económica de $1,812 millones comunicó mediante nota formal al MOP que no mantenía su propuesta presentada para el acto público celebrado este viernes.

Mientras que el consorcio Cuarto Puente CSCEC-CREC (China State Construction Engineering Corporation LTD y China Railway Group Limited), en base a lo que establece la Comisión Evaluadora se indicó que no cumplió con los requisitos mínimos obligatorios establecidos en el pliego de cargos.

Consorcio Astaldi-Daelim (Astaldi S.P.A y Daelim Industrial CO., LTD), que ofertó una propuesta de $1,211 millones muy por debajo del precio de referencia fijado por el MOP.

Es requisito mínimo para pasar a evaluar la propuesta económica que el precio total de la oferta no sea riesgosa u onerosa, en comparación al precio estimado por el MOP.

Se considera riesgosa toda propuesta cuyo precio total de la oferta, se encuentre más de un 20% por debajo del precio estimado”,

MOP

Puntajes

En presencia de la comisión evaluadora y la comisión verificadora se presentó la puntuación de las propuestas técnicas, donde la empresa Dragados Sucursal Panamá S.A, obtuvo un puntaje de 49.07.

El Consorcio Cuarto Puente CSCEC-CREC (China State Construction Engineering Corporation LTD y China Railway Group Limite no cumplió.

En tanto, el Consorcio Panamá Cuarto Puente (China Communications Construction Company y China Harbour Engineering Company LTD) logró un puntaje de 30.99 y el Consorcio Astaldi-Daelim (Astaldi S.P.A y Daelim Industrial CO., LTD), logró un puntaje de 46.64.

Erich Velásquez, viceministro de Obras Públicas, indicó que la entidad cumplió con todos los procesos establecidos por la Ley 22 de Contrataciones Públicos e informó que todo lo registrado en el acto de convocatoria para conocer las propuestas económicas, estarán disponibles en el portal de Panamá Compra.

Se espera transcurra tres días, para ver si unos de los consorcios tiene algún reclamo. De no haber, se procederá adjudicar el diseño y construcción del Cuarto Puente.

