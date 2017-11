Empresarios lamentan el fallecimiento del presidente del Grupo Banco General, Federico Humbert A.

Federico Humbert Azcárraga, presidente de la junta directiva del Grupo Financiero Banco General, S.A., falleció este 2 de noviembre de 2017 a sus 84 años de edad.

Empresarios panameños lamentaron la partida de quien es considerado como un hombre de empresas, que deja huellas no solo por sus aportes a la sociedad sino por sus altos valores éticos y morales.

Ha partido un gran panameño Federico Humbert A. Hombre de principios, modelo de trabajo honesto, valores e integridad. Descansa en paz — Alberto Alemán Z (@albertoalemanz) November 2, 2017

Me informan q ha muerto Federico Humbert Padre, Presidente del Grupo Banco General. El Pais ha perdido su Empresario Ejemplar! Paz Freddy! — Roberto Eisenmann (@RobertoEisen) 2 de noviembre de 2017

Según quienes lo conocieron, será recordado por ser un buen ciudadano dedicado a las causas justas en Panamá, liderando proyectos de Responsabilidad Social Empresarial y ayudando al que más lo necesitaba.

Graduado en administración de empresas de Notre Dame, Indiana, Estados Unidos, fue expresidente de la Cámara de Comercio, Industrias y Agricultura de Panamá.

Había servido como presidente de Empresa General de Inversiones desde 1973 y también era presidente de Grupo Financiero BG, S. A., Banco General, S. A., Banco General (Overseas), Inc., Petróleos Delta, S. A., Empresa General de Capital, General de Seguros, S. A., Commercial Re Overseas, Ltd., BG Investment Co. Inc., BG Trust, Inc. y Overseas Capital Markets, Inc.

Don Freddy Humbert A., panameño de los buenos. — Domingo Latorraca M (@dlatorracam) 2 de noviembre de 2017

El ministro de Economía y Finanzas, Dulcidio De La Guardia y el presidente de la Asociación Panameña de Ejecutivos de Empresa, Héctor Cotes, entre otros, también lamentaron la muerte de Humbert A, quien además, era padre del actual contralor de la República, Federico Humbert.