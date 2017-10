Empresas chinas y europeas entregan propuestas para construir el cuarto puente sobre el Canal

Cuatro consorcios integrados por empresas chinas y europeas entregaron este 4 de octubre propuestas para el diseño y construcción del cuarto puente sobre el Canal, proyecto, que, según las proyecciones, debe estar listo en 2022.

Se trata del Consorcio Panamá Cuarto Puente integrado por China Comunications Construction Company LTD y China Harbour Engineering Company LTD; Dragados Sucursal Panamá, S.A.(España); Consorcio Astaldi – Daelim conformado por Astaldi S.P.A. (Italia) y Daelim Industrial Co., LTD (Corea); y el Consorcio Cuarto Puente Cscec – Crec integrado por China State Costruction Engineering Coporation LTD. y China Railway Group Limited.

Estos consorcios compiten por adjudicarse la licitación, por mejor valor, con evaluación separada, para construir y diseñar la obra, cuyo valor estimado por el Ministerio de Obras Públicas (MOP) fue depositado en la bóveda del Banco Nacional previamente.

Una vez recibidas las propuestas técnicas, económicas y de fianza, se procedió a revisar estas últimas para determinar si las empresas cumplían con los requisitos del pliego de cargos, además, se dio a conocer que cada consorcio presentó propuestas de fianzas por 120 millones de dólares.

El acto se realizó en la Casa Amarilla de la Presidencia de la República.

Mientras que las propuestas técnicas serán revisadas por la Comisión Evaluadora y la económicas fueron enviadas a la bóveda del Banco Nacional, debidamente selladas, donde reposarán hasta que se haga un nuevo acto de apertura de sobres para conocer la oferta que entregó cada empresa.

En cuanto a las propuestas técnicas, la Comisión Evaluadora debe otorgar una puntuación a cada consorcio.

Cuando se abran los sobres de las propuestas económicas, ganará el consorcio, que, entre los puntos y la oferta, tenga la propuesta más atractiva, de acuerdo con la comisión.

El ministro de Obras Públicas, Ramón Arosemena explicó que este proceso de revisión por parte de la Comisión Evaluadora, toma tiempo.

Estimaciones

De acuerdo con las estimaciones actuales, la orden de proceder para iniciar la construcción del cuarto puente sobre el Canal, cuyo gerente de proyecto es la empresa estadounidense T.Y. Lin International, se daría en enero de 2018.

El presidente Juan Carlos Varela, dijo que el diseño está avanzado por parte de los contratistas, quienes han mostrado interés en adjudicarse la obra.

Tanto Varela como Arosemena agradecieron a los consorcios que fueron precalificados para entregar sus propuestas, por la confianza de invertir en Panamá.

Se prevé que este proyecto esté listo en el año 2022.

Estructura

El diseño inicial del cuarto Puente sobre el Canal de Panamá contempla, según el MOP, una plataforma para seis carriles de 3.65 metros de ancho cada uno (tres de salida y tres de entrada a la ciudad), y la doble vía sobre la que circulará el monorriel de la Línea 3 del Metro de Panamá.

Con un costo estimado superior a los $1,000 millones, la mencionada obra será financiada a través del pago de peaje que administrará la nueva Empresa Nacional de Autopista Oeste ( ENA-Oeste).

Este puente permitirá viajar desde Tocumen y la 24 de Diciembre hasta el área Oeste del Canal sin la necesidad de atravesar la ciudad.

Adicionalmente se construirá en el lado Oeste, un mirador y un restaurante, que será de atracción para el turismo.

El cuarto puente sobre el Canal contempla todas las conexiones a la vialidad local que, incluye dos intercambiadores principales uno al Este del Canal (intercambiador de Albrook) y el otro al lado Oeste del Canal (intercambiador Oeste), a la vez conlleva la conexión con la carretera de Veracruz y la vía Interamericana.

Esta megaobra tendrá una vida útil de 100 años y su velocidad de diseño será de 100 kilómetros por hora.

