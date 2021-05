Empresas de cumplimiento organizan un nuevo gremio

La Asociación Panameña de Empresas de Cumplimiento en formación (Apec) reúne a aproximadamente 50% de las empresas que han sido autorizadas y mantienen vigente la licencia de empresa de cumplimiento obtenida por virtud de la Ley 23 de 27 de abril de 2015.

El artículo 4 de dicha ley define las empresas de cumplimiento como “Aquellas que, debidamente registradas ante el organismo de supervisión, se dedican a brindar el servicio de debida diligencia a sujetos obligados financieros, los sujetos obligados no financieros y actividades realizadas por profesionales sujetas a supervisión que los contraten para cumplir con los objetivos de esta ley.”

Conversamos con el licenciado Álvaro Tomas, quien está liderando temporalmente el esfuerzo de unir al gremio de empresas de cumplimiento y obtener la personería jurídica para Apec.

-¿Cómo nace la idea de crear Apec?

-Un grupo de profesionales empezamos a conversar sobre la poca importancia que le han dado las autoridades y las empresas reguladas por la Ley 23 de 2015, a las empresas de cumplimiento.

“Sentimos que solo unidos, como gremio, podríamos hacer del conocimiento público la necesidad legal y los beneficios para las empresas sujetas a supervisión de utilizar a las empresas de cumplimiento.

La mejor manera crear una asociación que promueva la figura de empresa de cumplimiento que, a su vez, sirva como medio de educación continua y puente de comunicación con las autoridades y los gremios empresariales”.

-¿Cómo es la relación con el ente supervisor ya que menciona que le han dado poca importancia a la figura de las empresas de cumplimento?

-La idea de obtener personería jurídica es facilitar la relación y el intercambio de ideas con la Superintendencia de Supervisión y Regulación de Sujetos No Financieros. Sentimos que la Superintendencia podría ayudar a promover más la figura de las empresas de cumplimiento, convirtiéndolas en aliadas en el alcance de los objetivos que tiene como institución y que tiene el país de cara a los organismos supranacionales. Entendemos que tuvieron un año en que -además de la pandemia- pasaron de ser una dependencia del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) a un ente autónomo lo que implicó una serie de trámites administrativo-gubernamentales que por lo general son demorados y burocráticos. Sin embargo, superada esa etapa, pensamos que esa alianza es impostergable.

“Sabemos que la Superintendencia no cuenta con los recursos financieros para supervisar al universo de sujetos no financieros, debido principalmente a lo variado de las actividades que llevan a cabo y también al número ya que superan, fácilmente las 12,000 compañías que se dedican a la venta de automóviles, juegos de azar, remisoras de dinero, promotoras de bienes raíces, usuarios de la Zona Libre de Colon (ZLC) y el Área Económica Especial Panamá Pacifico, joyerías, cooperativas, bufetes de abogados que actúan como agentes residentes y casas de empeño, entre otras”.

-¿Cuántas compañías tienen licencia para actuar como empresas de cumplimiento?

-En este momento, hay 24 empresas de cumplimiento debidamente autorizadas y con licencia para actuar y ayudar a los sujetos regulados para que cumplan con la ley. Es decir, éstas han cumplido con una serie de requisitos exigidos por la Superintendencia para obtener y/o renovar sus licencias. La información de estas empresas se encuentra en la página de la superintendencia (https://intendencia.gob.pa/wp-content/uploads/2021/04/AUTORIZADAS-ABRIL-2021-1.pdf).

Recomendamos a las empresas reguladas que no han establecido sus manuales de cumplimiento y no han recibido capacitación básica en medidas de blanqueo de capitales lavado, financiamiento del terrorismo o armas de destrucción masiva que contacten a cualquier de las empresas en ese listado. De otra manera, arriesgan una visita sorpresa del supervisor y una multa por no cumplir con la Ley”.

-¿Puede la figura de la empresa de cumplimiento ayudar a Panamá a salir de las listas discriminatorias de la Gafi?

-Excelente pregunta. Por supuesto que sí. En la medida en que el supervisor no pueda -por falta de recursos humanos y financieros- ejercer una supervisión efectiva a gran escala, la figura de la empresa de cumplimiento se hace casi indispensable. En la jurisdicción de Las Bahamas que compite con Panamá, el ente regulador terceriza en las empresas de cumplimiento, mucho de la supervisión que no puede realizar él mismo. Lo cierto es que mientras Panamá no demuestre ejecución en las leyes no saldrá de las listas del Grupo de Acción Financiera Internacional (Gafi) u otras.

Esta Ley de actividades reguladas no financieras es de 2015 y me atrevo a decir que muy pocas empresas, quizás siendo la excepción las multinacionales, han tomado en serio su obligación legal de gestionar medidas administrativas para evitar el blanqueo de capitales”.

– ¿Algunas palabras finales para las empresas que aún no han establecido planes de cumplimiento?

-Primero, gracias por la entrevista. A través de la creación de APEC sus miembros aspiramos a ayudar a que las empresas reguladas sepan que existe un gremio capacitado y presto a colaborar con sus obligaciones de mantener políticas de debida diligencia. Segundo, exhortamos a los sujetos regulados a que contacten a las empresas de cumplimento debidamente autorizadas para brindar el servicio y que no recurran a profesionales que no estén capacitados a darle un entrenamiento eficaz.

“No basta mandar a un colaborador a un curso o a una conferencia para cumplir con la Ley 23 de 2015. Tercero, la legislación que establece la Ley 23 de 2015 es un tema serio y de vital importancia para el país y su plataforma de servicios legales y financieros. “Si no participamos en el cumplimento de esta Ley, Panamá no saldrá de las listas y esto afectará nuestra economía gravemente.

Hitler Cigarruista

[email protected]

Capital Financiero