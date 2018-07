En 2020 estarán listos los estudios sobre cuencas hidrográficas en Panamá para ver si procede o no el proyecto río Indio y otros

¿Por qué el Canal de Panamá realiza estudios en río Indio y en otras áreas del país? ¿Hay necesidad, realmente, de contar con nuevos “reservorios” multipropósitos o embalses? ¿Qué se busca con estos análisis sobre la situación de las cuencas?

Las preguntas que surgen, a propósito del estado de las cuencas próximas o no al Canal panameño, no son caprichosas. Nacen de lo que se escucha en las comunidades cercanas a la cuenca canalera y también en otras zonas donde la Autoridad del Canal de Panamá (ACP) ha llegado para hacer sus evaluaciones, como parte de los estudios hidrográficos que está llevando a cabo.

En una entrevista con ElCapitalFinanciero.com, Daniel Muschett, gerente de Capacidad Hídrica del Canal de Panamá, habla sobre estos temas, responde estas preguntas planteadas y da detalles sobre lo que la ACP está haciendo y cuáles son las áreas (cuencas) donde se han puesto las miradas.

¿Cuáles son los proyectos sobre las cuencas que están trabajando?

Muschett responde que se trata de proyectos distintos: Estudio de prefactibilidad y factibilidad para el área de Bayano de una potabilizadora o “trasbase de agua”, utilizando las aguas turbinadas del lago Bayano; el diseño conceptual y proyectos complementarios para un “reservorio multipropósito” en la cuenca del río Indio; y estudios de factibilidad de un “reservorio multipropósito” en el río La Villa y estudio de prefactibilidad para “reservorios” de los ríos Parita, La Villa y Perales.

En el Plan Nacional de Seguridad Hídrica se identificaron estos posibles “reservorios multipropósitos”, que estarían destinados al abastecimiento de agua potable, irrigación, turismo, navegación, pero no para la construcción de hidroeléctricas.

Los estudios se están realizando para decidir cómo serían y cuánto costaría construir proyectos de este tipo y, entonces, tomar una decisión sobre si se realizan o no, afirmó Muschett.

“No hay una decisión en este momento de llevar adelante ningún contrato de construcción, ni en Bayano, ni en Indio ni en Azuero, Los estudios tienen que completarse”, Daniel Muschett, gerente de Capacidad Hídrica del Canal de Panamá

En el caso de río Indio se hicieron estudios preliminares en el año 2003. Sin embargo, el contratista (la empresa Ingenieros Técnicos, S.A.) “tiene que completar el diseño conceptual y ver si es factible o no el reservorio”.

Aquí, Muschett se refiere a este tema en específico:



“El contratista se le adjudicó el 5 de septiembre de 2017. Entre octubre y noviembre del año pasado estuvo haciendo recorridos y desde el mes de febrero está en el área haciendo los levantamientos topográficos y geofísicos”, explicó Muschett.

Cuando termine estudios (se espera que para este mes de julio) el contratista comenzará entonces a trabajar en el diseño, agregó. Aunque, aclaró, hay avances del diseño conceptual.

Lo que ocurre es que lo que se hizo en el 2003 no incluyó los trabajos de campo y eso es lo que se está haciendo ahora el contratista, añadió Muschett.

¿Cuáles son los trabajos que está realizando la ACP?

La Autoridad del Canal de Panamá (ACP) lleva a cabo desde febrero de 2017 otros tipos de contratos relacionados con la línea base ambiental, para fortalecer el programa de catastro y título, entre otros detalles, explicó Muschett.

Adicionalmente, dijo, se está trabajando en el mejoramiento de los acueductos rurales y de reforestación, y en otros proyectos para que los moradores de las áreas de las cuencas logren insumos y las cuiden.

Según lo que han visto, ¿río Indio tiene las condiciones requeridas?

“Efectivamente, la cuenca de río Indio produce buena cantidad y calidad de agua”, Daniel Muschett, gerente de Capacidad Hídrica del Canal de Panamá

¿Cuándo estarán listos los estudios?

En el caso de río Indio -dijo Muschett- “el contrato es de tres años”. “Se firmó en diciembre de 2016 y la orden de proceder es de marzo de 2017. Eso nos pone en mayo de 2020 completar todos los estudios”, añadió.

“El diseño conceptual debe estar listo en septiembre de 2019”, indicó el gerente de Capacidad Hídrica de la ACP.

Ahora bien, una vez concluyan estos estudios, “la decisión que habría que tomar es si pasamos a una fase de diseño y construcción”.

Aquí, lo que dijo Muschett sobre el tema:



“Pensemos que estamos ante demandas crecientes de agua” y esa situación hace que, como país, Panamá esté pensando a futuro, explicó Muschett.

“Del Canal se extraen más de 400 millones de galones al día. Hay tres potabilizadoras que se están licitando para tener 200 millones de galones de agua adicionales”, indicó.

Sin embargo, aunque la operación del Canal se ha mantenido “relativamente estable, en los últimos 30 ó 40 años”, el consumo del agua potable sí ha aumentado, advirtió Muschett.

En pocas palabras, dijo, “puede llegar un momento en que si no hay un crecimiento que permita un suministro adicional, (puede) que el Canal se estabilice y no pueda crecer más porque no tenga agua para trabajar”.

¿Cuánta agua necesita el Canal para su operación, aproximadamente?

La cifra “varía en el año”, explicó Muschett. Sin embargo, citó como referencia que cada tránsito por el Canal consume cerca de 50 millones de galones y son cerca de 14 tránsitos de neopanamax.

Hay que tener claridad en que, actualmente, “la cuenca produce suficiente agua para mantener la operación y también para el agua potable”. Sin embargo, para Muschett hay que ver con luces largas.

“Sencillamente, el crecimiento en la extracción de agua es lo que ha llevado a pensar en una fuente de agua alterna”, Daniel Muschett, gerente de Capacidad Hídrica del Canal de Panamá

Hoy por hoy, recordó, los lagos Gatún y Alajuela suministran “casi el 50% del agua a la población del país”, el tema es que la población que se ubica en el área metropolitana -por ejemplo- “sigue creciendo”.

“No perdamos de vista que es necesario atender la demanda creciente”, agregó Muschett.

¿Montos de los contratos?

Muschett dijo que “los contratos tienen un costo de cerca de 34 millones de dólares”, incluyendo los estudios en Bayano, Indio y los ríos de Azuero.

Esos fondos no salen de la ACP sino del Ministerio de Ambiente, que es la entidad que impulsa estos proyectos, aclaró.

Aquí, la explicación de Muschett sobre el tema:



Al finalizar estos estudios, se tendrá claridad para identificar si los “reservorios multipropósitos” u otros “son factibles o no” y también se verá el diseño y el tipo de construcción que se requeriría, así como el costo de cada una y el mecanismo para ejecutarlas.

Después del 2020, el Estado tendría que decidir si se hacen o no, y de llevarse a cabo, cuál empezaría primero, señaló Muschett.

Por ejemplo, dijo, hay que considerar que un proyecto de este tipo, como en río Indio, puede demorar entre cinco y seis años de construcción.

Mientras que en Bayano el tiempo de construcción dependerá de la alternativa que se escoja, añadió. En el caso del río La Villa habría que ver qué clase de presa se podría construir y la prefactibilidad para los reservorios de los otros ríos, indicó.

Para finalizar, Muschett dijo que será el Ministerio de Ambiente el que, en su momento, presentará los resultados completos.