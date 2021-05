En EE.UU. faltan empleos, pero también trabajadores

El reporte del empleo en Estados Unidos (EE.UU.) divulgado la semana pasada dejó a los economistas y analistas rascándose la cabeza, intentando entender por qué mientras las empresas están empezando a contratar y el desempleo sigue alto, no hubo más contrataciones.

En abril, las empresas solo contrataron a una cuarta parte del personal que los analistas anticipaban. La pregunta entonces es ¿por qué si las empresas están buscando personal no pueden encontrarlo?

Según la cadena noticiosa CNBC, una encuesta de la Federación Nacional de Negocios Independientes mostró que en marzo un 42% de las empresas tuvieron vacantes que no pudieron llenar. La encuesta encontró que un 28% de dueños de negocios reportaron que los sueldos más altos, en su punto más elevado desde hace un año, fue uno de sus problemas. Un 17% dijo que planea aumentar sus ofertas salariales en los próximos tres meses.

El 7% citó los costos de la mano de obra como su principal problema y el 24% dijo que la calidad de la mano de obra era su principal problema. Y es que encontrar mano de obra calificada será el principal problema de las pequeñas empresas.

Las aplicaciones de transporte Uber y Lyft están teniendo problemas para encontrar suficientes conductores, mientras las tarifas se han disparado debido a la escasez. Por su parte, la Fuerza Aérea de EE.UU. dice que retuvo a muchos más pilotos de lo normal el año pasado ya que ellos no tenían adónde ir a trabajar.

El problema de fondo no es entonces que no haya suficientes nuevos empleos, sino que no hay suficientes trabajadores para satisfacer la demanda.

“Creo que esto es tanto un problema de escasez en la oferta de mano de obra, como un problema de escasez en la oferta de empleos”, dijo a CNBC, Jason Furman, un economista de la Universidad de Harvard, y asesor de la administración Obama. “Si analizamos abril, parece que había 1,1 trabajador por cada vacante. Así que hay muchos empleos ahí afuera, pero aún no hay suficiente oferta de mano de obra”.

Mientras tanto, sigue habiendo unos 8 millones de estadounidenses en el desempleo.

La agencia de noticias Reuters presentó seis razones por la que muchas personas podrían acabar fuera del mercado laboral.

En primer lugar, los padres, especialmente las madres, no pueden trabajar debido a la reducción de las horas de clases en los colegios o el cuidado infantil después de las clases.

Por otra parte, los potenciales empleados siguen temiendo por los riesgos de contagiarse al regresar a trabajar de forma presencial.

En algunos casos, el aumento en las ganancias de capital generadas en la Bolsa de Valores ha permitido a algunos trabajadores mayores de edad suficiente reserva como para proceder a su jubilación.

Algunos jóvenes por su parte, están consiguiendo empleos en nuevos sectores, reduciendo la oferta en las industrias de las que se retiraron durante la pandemia.

Muchos empleadores por otra parte necesitan personal con ciertas habilidades que los trabajadores desempleados pueden no tener.

Y mientras tanto, algunos empleadores se quejan de que los beneficios aumentados por desempleo y otras ayudas gubernamentales pueden mantener a alguna gente fuera del mercado laboral.

Y si bien el Departamento del Trabajo dice que el número de personas que perdió su empleo durante la pandemia y aún no consigue empleo se va reduciendo, las contrataciones no han sido tantas como se esperaba.

En abril, 9.4 millones de personas reportaron que no habían podido trabajar debido a que sus empleadores cerraron o perdieron sus negocios debido a la pandemia. Pero ese segmento de la población se redujo de 11.4 millones en el mes anterior.

Pero eso significa que 9 millones de personas siguen desempleadas por la pandemia de coronavirus (COVID-19). Algunos trabajos han desaparecido y no regresará porque las formas en que trabajamos, compramos y vivimos han cambiado.

Las cifras de desempleo muestran que los servicios de negocios y profesionales mostraron una marcada reducción de 111,000 en contrataciones temporales, mientras los servicios de apoyo se redujeron en 15,000 empleos.

Los servicios de mensajería se redujeron en 77,000 empleos. La manufactura perdió 18,000 plazas.

Y si nos preguntamos entonces ¿Quién está contratando? hay que buscar en los hoteles y restaurantes, que fue el sector donde más aumentaron las plazas disponibles en abril, aunque la fuerza laboral de dicho sector es aún 17 por ciento más pequeña de lo que era antes de la pandemia.

En total, el empleo en la industria de hotelería y entretenimiento aumentó en 331,000 plazas en abril, en la medida que las restricciones de la pandemia continuaban atenuándose gradualmente en muchas partes del país, indicó CNBC.

Y aunque el entretenimiento y la hostelería han sumado unos 5.4 millones de puestos durante el último año, el empleo en el sector se ha reducido en 2.8 millones, desde febrero del 2020.

Voz de América