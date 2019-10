En el sector agropecuario habrá que “hacer más con menos”

Un total de $334.1 millones será el monto que administrarán las entidades del Estado vinculadas al sector agropecuario durante el 2020, de acuerdo con el proyecto de Presupuesto General del Estado, que actualmente se discute en primer debate en la Asamblea Nacional.

De este total, $240 millones están destinados al renglón de inversión.

El mayor monto corresponde al Ministerio de Desarrollo Agropecuario (Mida) con un total de $122.4 millones, de los cuales $67 millones están dirigidos al renglón de funcionamiento y $55.3 millones a inversión.

“Administraremos con transparencia los recursos asignados, utilizaremos los dineros, que antes se usaron indebidamente, en los puntos críticos y estaremos al lado de los productores”, expresó el ministro de Desarrollo Agropecuario, Augusto Valderrama.

Entre los principales proyectos que ejecutará esta entidad destacan: La introducción de tecnologías donde sobresale la construcción de sistemas de riego, fortalecimiento de la producción de cultivos básicos y el desarrollo de la actividad ganadera de los pequeños y medianos productores.

Valderrama destacó que se hará más con menos, además de redoblar esfuerzos para devolverle al sector agropecuario el sitial que se merece y se puedan crear más plaza de trabajo en este sector, para evitar no sólo aumentar la producción, sino reducir la migración a la capital.

También se anunció que se intensificarán los huertos agroecológicos Familias Unidas, transferencia de oportunidades en áreas rurales, desarrollo de cultivos en áreas rurales y comarcas, rehabilitación de caminos de producción y la implementación de la estrategia de desarrollo territorial en Panamá.

En lo que respecta al Mida, se habían solicitado $204 millones, pero el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) recomendó $122 millones.

Valderrama dejó claro que este ajuste presupuestario no lo detendrá, por el contrario, está dispuesto hacer más con menos, tal como ha señalado el presidente de la República, Laurentino Cortizo.

En lo que respecta al Instituto de Investigación Agropecuaria (Idiap), el presupuesto asciende a 16.8 millones, de los cuales $3.8 millones corresponden a inversión y de estos $2.7 millones están dirigidos a investigaciones e innovaciones agropecuarias.

Por su parte, el Instituto de Seguro Agropecuario (Isa) manejará $18.7 millones, de ellos $10.9 millones corresponden a inversión.

Mientras que el Banco de Desarrollo Agropecuario (BDA) manejará una partida de $25.4 millones, donde $10.9 millones serían destinados al servicio del crédito agropecuario y $14 millones al renglón de funcionamiento.

La Empresa de Mercados Nacionales de la Cadena de Frío contará con una asignación presupuestaria de $9.8 millones, de ellos $3.5 millones corresponden al presupuesto de inversión.

En el caso de el Instituto de Mercadeo Agropecuario (IMA), el presupuesto asciende a $87.8 millones, de ellos $76 millones están dirigidos a la comercialización de productos agrícolas.

El director del IMA, Manuel Arauz, dijo que los $79.8 millones de inversión serán destinados para cubrir programas de comercialización básica y modernización de servicios agroindustriales y equipamiento.

El presupuesto de gastos e inversión vigente de las entidades vinculadas al sector agropecuario, que fue aprobado por la Asamblea Nacional, a finales del año pasado, asciende a unos $490 millones, sin que se hayan podido resolver los grandes problemas del agro, por el contrario el pasado gobierno finalizó su periodo en medio de un enfrentamiento con los productores.

El mayor presupuesto se concentra en el Mida con $249.8 millones, de ellos $150 millones estaban dirigidos a la inversión y el IMA con $101.5 millones, de los cuales $90 millones estaban destinados a la comercialización.

Recientemente, Arauz interpuso una demanda ante la Contraloría General de la República contra quienes resulten responsables, por supuestas reventas de arroz subsidiado, una injustificada variación de precios en la compra de este grano y duplicidad de las transacciones y bodegas ficticias para recibir arroz fantasma.

También se detectaron productos ocultos que se volvían a vender a la institución, según el denunciante.

El dirigente de la Asociación de Productores de Arroz de la Provincia de Chiriquí (Apach), Carlos Santanach, dijo que “nosotros estamos abogando por un mayor presupuesto para las entidades del sector agropecuario, principalmente para el Mida, Idiap y el IMA.

De hecho, la Cadena Agroalimentaria del Arroz aprobó este jueves solicitarle al Gobierno y a la Asamblea Nacional que se le otorgue un mayor presupuesto al sector.

“El agro está viviendo una situación difícil, por lo que se necesitan recursos”, dijo Santanach, quien expresó que entidades como el IMA requieren de fondos para cumplir con los compromisos que tienen con los productores.

Destacó que es importante que se le otorguen los fondos necesarios al Idiap para que realice las investigaciones que se necesitan para mejorar la producción nacional.

Santanach también destacó el esfuerzo que ha realizado la actual administración para cancelar las obligaciones que dejó pendiente el pasado Gobierno y agregó que ya muchos productores han recibido sus pagos, lo que dinamizará la actividad agrícola.

Por su parte, el expresidente de la Asociación Nacional de Ganaderos (Anagan) y actual presidente de la Cooperativa Ganaderos Unidos (Coopugan), Julio Ramírez, dijo que “hay que tener claro que el país está enfrentando una situación económica crítica, por lo que una cosa es lo que las instituciones solicitan para desarrollar sus proyectos y otra lo que se le puede asignar”.

Precisó que “lo importante es que los fondos otorgados se utilicen de forma eficiente y productiva y no en lo que no se debe o no se ejecute, como ha ocurrido anteriormente”.

El dirigente de Coopugan, una cooperativa que reúne a más 600 ganaderos de todo el país, dijo que se bien por un lado hubo recortes en los presupuestos de entidades vinculadas al sector agropecuario, por otro se aprobó en tercer debate la de Ley del Fondo Especial de Compensación de Intereses (Feci), que establece que el 75% de distribución de las sumas retenidas de este programa pasarán al sector agropecuario, en una primera etapa y gradualmente llegará a un aumento del 100% al 2024.

Detalló que con estos recursos se podrán realizar nuevos proyectos e inversiones, que beneficiarán a los productores nacionales.

En opinión de Ramírez, mucha gente piensa que el gobierno debe resolverle todo, cuando mejorar la productividad, la eficiencia y la calidad es responsabilidad de los productores.

Señaló que la responsabilidad del Gobierno es principalmente controlar el movimiento de animales y plantas para evitar el ingreso de plagas, evitar el contrabando y mantener la vigilancia fito y zoosanitaria.

Ramírez dijo que otra buena noticia es que en enero empezará a funcionar el laboratorio de toxicología, una lucha que iniciaron los productores hace 30 años.

Igualmente, indicó que es responsabilidad de los productores capacitarse y actualmente hay muchos medios para ellos, una labor en la que también deben involucrarse los gremios.

Ramírez dijo que la cooperativa que él preside realizó recientemente un día de campo en el corregimiento de Tortí, distrito de Chepo, donde participaron 80 ganaderos a quienes se les instruyó sobre la utilización de productos biológicos para mejorar el pasto y sobre los beneficios de la inseminación artificial.

“Si no adquieres nuevos conocimientos te quedas rezagado y puedes desaparecer”, advirtió.

Manuel Luna G.

mluna@capital.com.pa

Capital Financiero