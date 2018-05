En Panamá analizan qué tan resilientes son las empresas latinoamericanas al cambio climático

El BID Invest, institución del Grupo del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) que atiende al sector privado, organiza en Panamá el evento Adapt Americas, donde este año analizan la resiliencia de las empresas de Latinoamérica al cambio climático.

Svante Persson, especialista Senior de Proyectos del BID, explicó que están enfocados en el sector privado y la adaptación de éstos al cambio climático.

Por ahora, según Persson, lo que se sabe es que no hay suficientes inversiones por parte del sector privado en infraestructura sostenible, que a largo plazo generaría ventajas económicas para las corporaciones.

El evento tiene como objetivo aumentar la conciencia y el conocimiento sobre el tema y, además, escuchar los puntos de vista de los inversionistas, empresas, el sector público y privado de los países en la región latinoamericana.

En la actividad, que se extiende hasta este 16 de mayo, participan representantes del sector financiero, pequeñas y medianas empresas, el sector de agricultura, académicos, expertos en ciencia y tecnología, entre otros.

Se escogió Panamá para realizar el evento por tener un sector financiero muy desarrollado y un sector privado interesado y consciente del tema de la resiliencia climática.

Experiencias

Este 15 de mayo en el panel ¿Cómo la adaptación climática beneficia a los negocios? El atractivo económico de la resiliencia climática varios representantes de empresas contaron sus experiencias de las prácticas que han implementado con miras a ser resilientes.

Tal fue el caso de Cemex, cuyo gerente de sostenibilidad, Camilo Sánchez, considera que la adaptación a la resiliencia climática es una obligación para las empresas que quieren ser sostenibles en el tiempo.

Una empresa que no ve los riesgos que puede llegar a tener en su cadena logística o en su mercado por no ser resiliente, no contará con el apoyo de inversiones ni podrá acceder a créditos, agregó Sánchez.

Por su parte, Alexis Rodríguez, especialista en protección ambiental en la Autoridad del Canal de Panamá, aseguró que los aspectos de resiliencia deben ser incluidos dentro del plan organizacional y estrategia de las empresas.

Por ejemplo, en la vía acuática se han invertido más de $20 millones en el programa de incentivos económicos ambientales, ya que el manejo de la cuenca hidrográfica es uno de los objetivos fundamentales para tener operaciones más eficientes.

A los pobladores se les ha dado nuevas modalidades de subsistencia y reforestación.

El Canal, según Rodríguez prevé invertir $25 millones más en estos temas ambientales.

Otro de los casos expuestos fue el de Grupo Fortaleza, cuyo CEO, Günther Lottmann, habló de la necesidad de que las empresas inviertan en la resiliencia porque no deben esperar a recibir apoyo del Gobierno y los bancos.

Grupo Fortaleza se dedica a la venta de caucho natural y han explorado varios proyectos que les permite ser resilientes al cambio climático.

Juan José Lacambra, director y fundador de Grupo Laera, que diseña planes de acción para empresas con miras a impulsar el desarrollo sostenible, indica que las empresas ahora tienen un enfoque de la adaptación que lo toman como estrategia.

En ese sentido dijo que cada día son más las compañías que buscan sacar ventajas de la adaptación al cambio climático, innovando en productos y creando estrategias que les permiten sacar beneficios económicos.