¿En qué época estamos? Un nuevo ciclo histórico (I)

En enero de 1992, pocas semanas después de la desintegración de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas (Urss), visitamos a un gran amigo e intelectual ya desaparecido, que en vida respondió al nombre de Carlos Wong.

Le hicimos la siguiente pregunta: ¿Qué opinas de todo esto? Su respuesta fue la siguiente y jamás la hemos olvidado: “A veces nos dejamos llevar por un conejo salido de un sombrero y el mundo es más dialectico de lo que parece y la verdad es la interpretación justa y cierta de los hechos y fenómenos”.

Años después llegamos a comprender que fue lo que nuestro amigo nos quiso decir y es que los procesos sociales, económicos y culturales, y por tanto históricos, son contradictorios, accidentados, asimétricos, convulsos, al punto que no siguen una línea recta y parecieran dibujar un escenario caótico.

Tener una idea clara de los procesos y sobre todo comprender el momento histórico que vivimos es fundamental. Y ello es necesario para evitar caer en la desorientación que lleva al ser humano a caer en el catastrofismo.

Lo que el mundo registra, y Panamá no escapa del mismo, es el inicio de un nuevo ciclo de larga duración. Hay varios modelos que ofrecen una idea bastante acabada de lo que está sucediendo y podemos mencionar las siguientes:

Los ciclos largos de la economía y política de Kondratiev.

Las concepciones del sistema mundo de Immanuel Wallerstein del Instituto Fernand Braudel de la Universidad John Hopkins de Nueva York.

Las fases A y B de Karl Polanyi.

Los análisis prospectivos de Alvin Toffler sobre todo en dos libros: El shock del futuro (1970) y El cambio de poder (1990).

Hay muchos otros autores tanto clásicos como modernos. Entre las obras de Carlos Marx hay un par de ensayos que ofrecen para el investigador una idea para el análisis prospectivo: Introducción a la contribución a la crítica de la economía política, siempre que se enfoque desde una visión no dogmática. Hay otros autores modernos de esa corriente como Michael Roberts, de nacionalidad británica, con enfoques muy interesantes.

Entre los autores no marxistas podemos mencionar a Jean Jackes Servan Schreiber, político liberal francés, autor de un Best Seller titulado El desafío americano, publicado en 1967; los ensayos de George Modelski sobre los ciclos de la Política Mundial; la obra de Paul Mason titulada el Post capitalismo, las obras de Robert Pikketty sobre el capital del siglo XXI, Paul Kennedy en su libro Auge y Caída de los Grandes imperios, las obras de Luis Sandoval Ramírez de la Universidad Nacional Autónoma de México (Unam), etc.

Es decir, hay una gran cantidad de autores que desde diferentes perspectivas ofrecen modelos con suficientes argumentos y criterios muy acabados que dan bases para poder interpretar con bastante certeza los procesos que se registran en el mundo de hoy.

Nuestra posición

A nivel global consideramos en base a las regularidades de los ciclos largos de la economía y la política de Kondratiev, que el ciclo que se inició al finalizar la Segunda Guerra Mundial (SGM), a nivel económico fue la siguiente: Entre 1945 y 1950 inicia una onda expansiva marcada por la recuperación de Europa y Japón y la gran expansión de la multinacionales de Estados Unidos (EE.UU.), finaliza con el primer shock de los precios del petróleo en 1973 que da paso a la gran recesión 1974-75, con efectos y consecuencias hasta 1981.

A partir de 1982 inicia su fase descendente caracterizada por la preponderancia de los mercados financieros producto de las políticas de Ronald Reagan y Margaret Thatcher que finaliza en el 2008 con la crisis financiera.

Políticamente culmina el 23 de junio de 2016 con el triunfo del Brexit (salida de Gran Bretaña de la Unión Europea -UE-) y la elección y ascenso de Donald Trump a la presidencia de EE.UU.

A nivel político el mismo se manifestó con la “guerra fría” que se prolongó de 1948 a 1991 y culminó con la desintegración de la Urss e inicia una nueva fase de contradicciones y conflictos que marcan un punto de inflexión con el Brexit.

Tomamos en cuenta el Brexit porque pone en evidencia la profunda crisis que afecta a la UE.

El Brexit se complementa con la elección y ascenso a la presidencia de Donad Trump que ejecuta políticas de neo mercantilistas con medidas proteccionistas, de intimidación y de presión económica contra China, México, Canadá, Alemania, Francia, España, Italia, etc.

Después de la desintegración de la Urss en 1991, EE.UU. va rompiendo los acuerdos que configuraron el orden internacional al finalizar la SGM: Yalta, Potsdam, Breton Woods y la fundación de la Organización de Naciones Unidas (ONU).

Sobre la base del excepcionalísimo de esa nación, EE.UU. se salta el derecho internacional cuando así lo considera en función de sus intereses. En la década de 1991 encabeza una Alianza Internacional contra Irak por la ocupación de este último de Kuwait.

En 1999 bombardea Yugoslavia con el apoyo de la Organización del Atlántico Norte (Otan); en el 2001 interviene militarmente en Afganistán después de los ataques terroristas contra los edificios del Word Trade Center de Nueva York y el Pentágono en Washington, D.C.; en el 2003 invade Irak sin el aval de la ONU y ocupa el país; en el 2011 participa en el bombardeo de Libia y en el derrocamiento y asesinato de Muamar el Gadafi en el 2015 se involucra en el conflicto sirio hasta el presente; en mayo de 2018 rompe con el acuerdo nuclear con Irán y ejerce de manera abierta todo tipo de presiones contra ese país tanto económicas como militares.

En medio de todo esto, el aparente apogeo del “unipolarismo” de EE.UU. en la década de 1990, naufraga con la recuperación de Rusia y el crecimiento de China en el presente siglo y se reclama cada vez con más fuerza el reconocimiento de un “orden mundial multipolar”. Sin embargo, un orden multipolar choca con la idea elaborada por los neoconservadores en la década de 1990 de un Nuevo Siglo Americano.

Miguel Ramos Estrada

Economista