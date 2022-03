Encuesta: calificaciones bajas para Biden en la economía a medida que aumentan los precios

La mayoría de los estadounidenses dicen que no culpan al presidente Joe Biden por los altos precios de la gasolina, pero le dan bajas calificaciones a su liderazgo económico en medio de temores de inflación y un profundo pesimismo sobre las condiciones económicas.

Alrededor de 7 de cada 10 estadounidenses dicen que la economía del país está en mal estado y cerca de dos tercios desaprueban el manejo de la economía por parte de Biden, según una nueva encuesta de The Associated Press-NORC Center for Public Affairs Research. Además, es más probable que los estadounidenses digan que sus políticas han dañado la economía en lugar de ayudarla.

Sin embargo, menos de la mitad dice que el aumento en los precios de la gasolina es culpa de Biden, un reflejo de cómo el país está procesando la invasión de Ucrania por parte del presidente ruso, Vladimir Putin, y el aumento resultante en los costos del petróleo.

Las encuestas insinúan una paradoja en la que el público considera que Biden está en el poder sin tener necesariamente el control.

Sus esperanzas de un renacimiento económico duradero se han desvanecido a medida que los estadounidenses enfrentan costos más altos de alimentos y energía. Y la promesa de un país que ya no está bajo el dominio de la pandemia ha sido suplantada por la incertidumbre de la guerra en Europa.

En general, el 65% de los estadounidenses desaprueba el manejo de la economía de la nación por parte de Biden, incluido el 96% de los republicanos y el 36% de los demócratas. La proporción general que dice que desaprueban aumentó del 57% en diciembre de 2021 y del 47% en julio pasado.

Los precios de la gasolina están por encima de otros tipos de inflación cuando se trata de las preocupaciones que tienen los estadounidenses comunes sobre los aumentos de precios que afectan sus resultados. Un considerable 68 % dijo estar muy preocupado por los precios de la gasolina, mientras que el 59 % expresó el mismo grado de preocupación por el aumento de los precios de los comestibles.

