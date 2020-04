Enfermeras de Panamá piden que la prioridad del Gobierno sea la salud

La presidente de la Asociación Nacional de Enfermeras (ANEP), Ana María Reyes de Serrano, ponderó el trabajo que realiza el Gobierno Nacional frente al tema del Covid-19 pero solicitó al presidente de la República, Laurentino Cortizo, que al momento que termine la crisis sanitaria la prioridad para las autoridades sea la atención de salud de la población.

Reyes de Serrano señaló que todos los sistemas de salud deben estar centrados en el ser humano de manera integral en la prevención.

La presidente de la ANEP señaló que todos los sectores de la vida nacional están dando sus opiniones de cómo las autoridades nacionales deben enfrentar, posterior a la crisis, la recuperación del país pero nadie ha hablado en invertir en la salud del pueblo, “nadie ha dicho como transformar el sistema de salud, porque esto no nos puede volver a pasar”, expresó Ana María Reyes de Serrano.

Ella espera que el Ministerio de Salud no tenga que enfrentar recortes presupuestarios y traslados de partidas para hacerle frente a sus necesidades, que se hagan las inversiones necesarias y que cada ciudadano haga su aporte como eje fundamental en el proceso de desarrollo de Panamá, reiterando que la salud es la prioridad.

La recuperación debe iniciar por el fortalecimiento de la salud de todos los panameños, hoy es el Covid-19 pero mañana no sabemos a qué nos vamos a enfrentar.

“El sistema debe estar enfocado en la vida de cada ciudadano, en los determinantes sociales, en la vivienda, en la alimentación que garanticen la prevención de las enfermedades. Un pueblo enfermo no produce y nuestros hijos no pueden estudiar, el país no avanza”, indicó Ana María Reyes de Serrano.

El Covid-19 ha quitado el velo de las falencias que cada país tiene en el sistema de salud, nos ha revelado los serios problemas que tenemos y que debemos enfrentar de una vez y en forma definitiva e integral, aseguró Reyes de Serrano, quien envió un mensaje de solidaridad a todos sus colegas en estos difíciles momentos y en el marco de la celebración el pasado 7 de abril del Día Internacional de la Salud.

Las enseñanzas recibidas en esta crisis no se pueden perder, puntualizó la presidente de la Asociación Nacional de Enfermeras de Panamá.