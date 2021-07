Entrarán a regir nuevas disposiciones para viajeros que ingresen al país

El ministro Luis Francisco Sucre anunció nuevas disposiciones para los viajeros que ingresen al país a partir del próximo lunes, medidas que aseguró forman parte de la hoja de ruta para seguir reactivando el sector turístico y apoyando los procesos de reactivación económica que lleva adelante el Gobierno Nacional.

1.Tarjeta de vacunación COVID-19 que indique el registro de la última dosis por lo menos 14 días antes de su llegada a Panamá.

La tarjeta de vacunación COVID-19 debe ser subida en la declaración jurada antes de viajar. Además, el pasajero a su llegada, debe presentar físicamente la tarjeta de vacunación o el Certificado Digital emitido por la autoridad competente.

2.El pasajero debe subir en la declaración jurada de salud una prueba COVID-19 negativa (PCR o antígeno) con un máximo de 72 horas antes de entrar a Panamá. Además, el pasajero a su llegada, debe presentar su prueba negativa.

Para pasajeros que cumplan con requisitos 1 y 2 (es decir vacunación y prueba negativa) provenientes de países de no Alto Riesgo: No es necesario realizar otra prueba COVID-19 en los puntos de entrada al país, ni hacer cuarentena en Panamá.

Para pasajeros que cumplan con requisitos 1 y 2 (es decir vacunación y prueba negativa) provenientes de países que el MINSA identifique de “Alto Riesgo”, deben realizarse una segunda prueba COVID 19 en los puntos de entrada del país, al costo del pasajero, y de ser negativa no tendrán que cumplir con cuarentena.

De no contar con la prueba COVID 19 de máximo 72 horas, será obligatorio realizarse la misma a su costo en los puntos de entrada del país. Si la prueba sale positiva, el pasajero deberá cumplir, a su costo, con la cuarentena establecida por el Ministerio de Salud de Panamá.

Requisitos de entrada a la República de Panamá para pasajeros SIN vacunación COVID-19 completa:

El pasajero debe subir en la declaración jurada de salud una prueba COVID-19 negativa (PCR o antígeno) con un máximo de 72 horas antes de entrar a Panamá.

Además,los pasajeros que provienen de los países que no son de alto riesgo deben presentar su prueba negativa al menos de 72 horas, PCR o Antígeno pero de no presentarla tendrá que realizarse una prueba en los puntos de entrada del país a su llegada a costo del viajero y de resultar negativa no tendrá que cumplir con la cuarentena.

Los pasajeros que provienen de países que el MINSA identifique de “Alto Riesgo”, deben realizarse una segunda prueba COVID-19 en los puntos de entrada al país y de ser negativa tendrán que cumplir con tres (3) días de cuarentena, al costo del pasajero a partir del lunes 9 de agosto de este año.