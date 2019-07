Entre $600 y $800 puede costar plan básico de servicio funerario

El filósofo Francis Bacon decía que es tan natural morir, como nacer, y tiene razón. Porque siempre nos preparamos para sufragar el seguro de vida, del carro o la tarjeta de crédito, pero casi nunca somos conscientes de cuán importante es pagar nuestras exequias.

Es un tema sensitivo que muchas personas evaden, porque resulta difícil enfrentar nuestro deceso o el de alguien cercano. No obstante, acceder a un servicio funerario es tan indispensable como ir al odontólogo.

“Existen dos tipos de familias: Aquella que se preparó al costear un servicio exequial y por ende está más tranquila y las que no están listas ni emocional ni económicamente para afrontar qué deseaba su padre o hijo al momento de fallecer, ya que no saben si quería ser cremado o recibir otro tipo de servicio, en la capital o al interior del país,” comenta Eduardo Alvarado, gerente comercial de Funeraria Alvarado y Cremaciones Lefevre.

Las compañías que se ocupan de esta realidad ofrecen paquetes que incluyen repatriaciones, nichos y lotes con precios que varían según el presupuesto del cliente, contando con planes de previsión o prenecesidad.

Las personas tienen la posibilidad de pagar un lote abonando $52 al mes o un nicho por $25 mensuales. Mientras que un servicio funerario puede saldarse con $27 de forma mensual y el servicio crematorio equivale a $30, en comparación con los planes de prenecesidad que pueden costearse en cuotas de $2 en adelante y ofrecen opciones más económicas.

Cabe destacar que una asistencia exequial demanda diversos trámites y gastos relacionados con la documentación, traslado a la iglesia, el servicio religioso, recordatorios, flores entre otros preparativos.

Alvarado señala que el servicio exequial básico, es mucho más económico cuando las familias optan por un campo santo municipal. “El servicio tradicional no es más costoso que la cremación, todo depende de lo que cada persona solicite”.

Si de manera previa no contrató un plan, la muerte de un familiar querido puede significar un pago de $800 (misa, ataúd sencillo y vestimenta) solo incluidos los servicios sin considerar terreno. En el caso de la cremación (con la urna) tiene un costo aproximado de $600.

Enrique Elliot, profesor de la Universidad de Panamá, cuenta su experiencia con una compañía de servicios exequiales. Destaca que aceptó pensar en el futuro “porque me sentía tranquilo sabiendo que contaba con un terreno disponible para mí y mis seres queridos. Así evito cualquier contratiempo”.

Elliot afirma que adquirió un plan exequial en un terreno avaluado en $3,000 y una misa sencilla con derecho a cremación.

“Un día alguien me vendió estos servicios y acepté porque una amiga murió y sus condiciones económicas no eran buenas y los familiares no poseían un lugar donde ella pudiera descansar en paz”.

| Alternativas para mascotas |

Por cuestiones éticas y de salubridad las funerarias que prestan servicios a familias que tienen mascotas en Panamá, trabajan aparte de las funerarias clásicas. En el país, entre otras, existe la empresa Pets Funeral, especializada, desde hace 13 años, en ocuparse de esos seres tan queridos para las personas.

“Contamos con servicios de cremación, transporte y morgue. Nosotros vamos por la mascota a la casa del dueño o a la clínica y ofrecemos un 20% de descuento cuando el cliente está presente en el proceso de cremación”, comenta Juan Lucas Denis, gerente de la compañía.

Las tarifas de estos servicios oscilan entre $135 a $250, teniendo en cuenta el tamaño del animal. En los paquetes que oferta la empresa, está incorporado un cementerio virtual y una tienda en la web”.

En este sitio pueden encontrarse diversos modelos de urnas: fabricadas en madera ($86), metal ($90 dólares) o en otro material que el dueño de la mascota elija.

“La cobertura de Pets Funeral comprende las provincias de Bocas del Toro, Chiriquí y las áreas de playa”, destaca Anais Domínguez, administradora de Pets Funeral.

La compañía atiende a todo tipo de mascotas pero las más comunes son aves, gatos, perros, conejos y cobayos.

La muerte es lo único que sabemos impostergable. En algún momento se hará presente pero la diferencia está en la tranquilidad que deriva de contar con planes para no ser sorprendidos y sumar al dolor la preocupación económica.

Estefanía Cubillos Nova

Estefaniacubillos00@gmail.com

Especial para Capital Financiero