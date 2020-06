Entre el miedo al COVID-19 y la necesidad de trabajar

La pandemia decretada por la Organización Mundial de la Salud (OMS) el pasado 11 de marzo, por el coronavirus (COVID-19) se convierte en uno de los desafíos más traumáticos para la clase trabajadora de este siglo, debido al riesgo al que se exponen todos los días al salir a la calle a enfrentarse con este enemigo.

En Panamá, datos del Ministerio de Salud (Minsa) indican que al entrar el Bloque II a laborar aumentaron los casos a más de 500 por día, hay varias razones, una es que se realizan entre 1,500 a 2,000 pruebas, diariamente, a diferencia de las primeras semanas de la pandemia en la que se realizaban menos de 1,000 por día, razón por la cual los casos positivos detectados no llegaban 300 diarios.

Si bien es cierto, la clase trabajadora estaría en el rango de los que tienen mayor posibilidad de sobrevivir al COVID-19, según las autoridades de salud, también es cierto, y lo comprueban las cifras, que es la población más infectada por este mortal virus.

Entre las profesiones y oficios que deben salir todos los días a enfrentarse con el COVID-19 están: El personal de salud, seguridad, energía, comunicaciones, aseo, agua, cadenas de alimentos entre otros. ¿Se imaginan en plena pandemia no contar con uno de estos servicios? ¿Qué pasaría?

Es necesario poner en perspectiva y balance los miedos, retos y estrés a los cuales están sometidos todos los días esta población, unos con más riesgos que otros, po ejemplo, el que tiene su auto propio viaja solo y llega directo al trabajo y en otra posición están las personas que deben trasladarse en autobús o taxi que muchas veces debe hacer trasbordo y además tener en mente que si se contagian en este ir y venir también puede contagiar a su familia, todo ello sin saber cuál será el desenlace.

La realidad a la cual se enfrentan comienza desde que se levantan de la cama, el primer punto es recordar que se vive en la “Nueva Normalidad”, así que hay que trazar la hoja de ruta de higiene y seguridad. Ver y asegurarse que tienen mascarillas, lentes, gel alcoholados o alcohol antes de pensar en el lonche y la merienda del día.

Llevar, estrictamente, lo necesario entre eso saber que ya no puedes pensar en utilizar y lucir una cartera fina ni el mejor perfume, debes mentalizarte que entre más huelas a alcohol mejor te van a mirar y más seguro te vas a sentir, ahora basta con llevar una bolsita de henequén o las bolsas tradicionales de souvenirs sin importar el logo.

Escoger si ir a trabajar a ganarse el pan y cuidar su trabajo y la empresa o quedarse en casa y tirar por la borda todo lo que hasta ahora se ha logrado, es decir, se necesita mucha fuerza de voluntad, coraje y valentía, sobre todo, en momentos donde la economía se tambalea, el desempleo aumenta, crece el número de contagiados y la capacidad hospitalaria suena el timbre de alerta, toda vez que está a punto de llegar al máximo.

Quizás son muchas las pesadillas juntas que viven los trabajadores en este momento, comparado con la desesperación de quienes deben quedarse en casa, para resguardar la salud y no ser una víctima más del COVID-19, hablo en este caso de las personas de alto riesgo: Adultos mayores, amas de casas, enfermos crónicos y la población que ha quedado cesante a raíz del enemigo que tenemos que asecha.

Se debe ser solidario y responsable, no solo con la salud de cada uno sino con la de los demás, si no tienes nada estrictamente necesario que hacer en la calle lo mejor que puedes hacer por tu salud, tu vida, la de tus seres queridos y la de los demás, es quedarte en casa, no salir, no recibir visitas y no hablar con tus vecinos sin guardar el distanciamiento recomendado por las autoridades de salud. Con tan solo seguir estas recomendaciones y medidas puedes aportar mucho y ayudar a quienes sí deben salir a trabajar y arriesgarse diariamente a reducir el riesgo de contagio y garantizar que la capacidad instalada del sistema de salud no colapse como ha ocurrido en otros países.

En conclusión: Solo juntos podremos salir de esta pesadilla.

Denís Zúñiga Mela

Periodista