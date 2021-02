Entregan orden de proceder para la construcción de la Línea 3 del Metro de Panamá

El Gobierno Nacional llevó a cabo la entrega de la orden de proceder y el acto de primera palada para la construcción de la Línea 3 del Metro de Panamá, obra que será ejecutada por el consorcio HPH Joint Ventura (Hyundai Engineering and Construction Co. Ltd.).

El acto desarrollado en el sector de Nuevo Arraiján estuvo encabezado por el presidente de la República, Laurentino Cortizo, quien entregó la orden de proceder al representante legal del Consorcio HPH Joint Venture, Daniel Chung.

Este es un gran momento para los residentes de la provincia de Panamá Oeste, para la generación de empleos, para la economía, para mejorar la infraestructura pública y para tener un transporte público acorde con el siglo XXI, mejorar la calidad de vida de las personas, hoy en esta comunidad de Nuevo Arraiján damos la primera palada con la que se inicia oficialmente la construcción de la Línea 3 del Metro, un proyecto ansiado, necesario que traerá un gran alivio a las necesidades de transporte y de calidad de vida a más de medio millón de panameñas y panameños que residen en la provincia de Panamá Oeste”, destacó el mandatario.

En tanto, el representante del Consorcio HPH Joint Venture manifestó que pondrán en este proyecto la experiencia que hace de Corea del Sur un referente mundial en el desarrollo y utilización del metro, como un modelo de transporte público que contribuye a elevar la calidad de vida de la población.

“Confiamos en el marco de la seguridad jurídica que ofrece el país en que trabajaremos en franca colaboración con las autoridades nacionales, subcontratistas y personal local, esperando cumplir con los plazos establecidos, acatando siempre las leyes y normas de la República de Panamá, y guiados en todo momento por una política de puertas abiertas a la transparencia corporativa… les prometemos que seremos un aliado estratégico, creando los empleos y contribuyendo al beneficio social para luchar conjuntamente en estos momentos tan difíciles ratificándoles que estamos listos para darle nuestra plena solidaridad a lo largo de la ejecución”, expresó Chung.

Por su parte, el director general del Metro de Panamá, Héctor Ortega, destacó que la Línea 3 del Metro conectará la provincia de Panamá Oeste con la provincia de Panamá, desde Ciudad del Futuro hasta la Línea 1 del Metro en la estación de Albrook, disminuyendo el tiempo promedio de viaje en hora pico, de 90 a 45 minutos; y señaló que en cada una de las estaciones se contempla la implementación de facilidades para los intercambios con otros medios de transporte; se incluirá zonas de estacionamientos en al menos tres estaciones.

“Nuestra Línea 3 representa una mejora en la movilidad de los más de 500,000 habitantes del sector Oeste, más allá de crear una conexión expedita cómoda y segura entre las dos provincias, reduciendo a la mitad el tiempo de viaje en transporte público, se está generando la columna vertebral del futuro sistema de transporte público de Panamá Oeste, que está diseñado para una capacidad de 20,000 pasajeros hora sentido y se operará en dos circuitos compartiendo la misma línea, un circuito corto de Albrook a la estación de Vista Alegre, y un circuito completo de Albrook a la estación de Ciudad del Futuro”, detalló el director general del Metro de Panamá.

El contrato para la ejecución de este proyecto por un monto de $2,844.1 millones y fue refrendado el pasado 9 de febrero por la Contraloría General de la República, tras la revisión de más de 15 requisitos del pliego, entre los que se destacan la oferta y resolución de adjudicación del contratista, el modelo de orden de proceder, fianzas de garantía, pólizas de seguro, lista de subcontratistas, plan y cronograma de ejecución, estudio de impacto ambiental aprobado por el Ministerio de Ambiente (MiAmbiente).

Esta obra utilizará el sistema monorriel, que permitirá cubrir una demanda aproximada de 160,000 pasajeros; además contempla un túnel con una longitud total aproximada no mayor de 5.3 kilómetros dividido en dos tramos y su construcción tomaría unos 33 meses, incluyendo su equipamiento.

Cabe mencionar que en Hitachi, Ltd. (Hitachi), Hitachi Rail STS SpA (Hitachi Rail) y Mitsubishi Corporation firmaron un contrato de $883 millones con HPH Consortium, mediante el cual Hitachi e Hitachi Rail proporcionarán 28 vehículos de seis automóviles (168 automóviles), los sistemas de señalización, los sistemas de telecomunicaciones, los sistemas de energía, el centro de control, las puertas de la plataforma y el equipo de depósito para el monorriel, mientras que Mitsubishi Corporation se encargará de la administración del proyecto.