“Erased” de la historiadora panameña Marixa Lasso es galardonada con el Premio Friedrich Katz

La historiadora panameña, Marixa Lasso, directora de investigaciones del Ministerio de Cultura fue elegida por la Asociación Histórica Estadounidense (AHA) para el premio Premio Friedrich Katz de historia de América Latina y el Caribe por su libro Erased: The Untold Story of the Panama Canal (Harvard Univ. Press, 2019).

Según el anuncio de la asociación “los nombres, publicaciones y proyectos de los que han recibido estos premisos representan los mejores trabajos producidos en la disciplina de la historia”. La AHA ofrece premios anuales en honor a libros excepcionales, enseñanza distinguida y tutoría en el aula, historia pública y otros proyectos históricos.

Lasso inició en la investigación histórica hace más de 20 años y se ha desempeñado como profesora en universidades internacionales. En abril de este año, esta misma obra fue galardonada con el Premio William M. LeoGrande, creado para reconocer a la mejor obra de investigación sobre las relaciones entre EE.UU. y América Latina; mientras que en el 2019 fue seleccionada como miembro del comité editorial de la Hispanic American Historical Review, publicación pionera en el estudio de la historia y cultura latinoamericana.

El Premio Friedrich Katz de Historia de América Latina y el Caribe, es otorgado al mejor libro sobre la historia de América Latina y el Caribe publicado en inglés en el año 2019 y que honra a Friedrich Katz, un especialista en historia de América Latina nacido en Austria, cuya carrera de casi 50 años inspiró a decenas de estudiantes y colegas en el campo.

Para Marixa Lasso es una gran alegría y un gran orgullo que este libro sobre la historia del Canal de Panamá escrito desde la perspectiva y experiencia de los panameños reciba este reconocimiento.