Erika Mouynes es la nueva titular de Relaciones Exteriores

El presidente de la República, Laurentino Cortizo Cohen, designó como nuevo titular del Ministerio de Relaciones Exteriores a Erika Mouynes, en reemplazo de Alejandro Ferrer, quien desempeñaba el cargo desde el 1 de julio de 2019.

“Para mi fue un gran honor trabajar con usted, Presidente, con quien no solo me unen entrañables lazos de amistad sino con quien también he compartido siempre un mismo propósito: construir un país próspero, de ley y orden, de oportunidades para todos y, sobre todo, justo”, indica Ferrer en su misiva de renuncia, se conoció en comunicado de prensa.