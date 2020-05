Esa semana inicia campaña turística Panamá Discovered By Nature

No es tiempo de decir: Ven a Panamá, pero sí es momento de hablar de los atractivos que tiene el país y podrán ser disfrutados por los viajeros cuando se puedan levantar fronteras.

Esta es la perspectiva que acompaña a la campaña coyuntural de promoción turística que bajo el título, Panamá Discovered By Nature, iniciará la otra semana en medios internacionales, anunció Juan Manuel Henríquez, CEO interino del Fondo de Promoción Turística (Promtur Panamá).

Durante el webinar Análisis de la realidad del sector turístico en Panamá, que contó con los principales líderes de la industria turística nacional y una considerable asistencia virtual, Henríquez recordó que hasta el mes de marzo de 2020 funcionó una campaña puente que permitió tener más de 55 millones de vistas, de manera global y virtual, a los productos turísticos de Panamá.

Panamá Discovered By Nature apela a la belleza, a las imágenes de algunos lugares remotos del país y en general busca preparar a quienes en algún momento podrán volver.

Señaló, por otra parte, que están estructurando otras campañas de contenido con el apoyo del Ministerio de Cultura, del Biomuseo y de la Autoridad del Canal de Panamá (ACP) para promover temas como la gastronomía o la visita a los museos, desde el sitio Visit Panamá.

We are here. Blessed by nature.

The land that once emerged to change the world’s biodiversity.

Separating oceans. Uniting humanity. #Panamá #DiscoveredByNature 🦋 #PROMTURPanamá pic.twitter.com/21FmmO69lv

