‘Escuela para Padres’ ha capacitado a cinco mil acudientes en dos fines de semana, según Meduca

Más de 5,000 padres de familia de las regiones educativas de Coclé, Panamá Norte, Veraguas, San Miguelito y Panamá Oeste, se han capacitado en el Desarrollo de la Salud Emocional a través del programa Escuela para Padres que lleva adelante el Ministerio de Educación (Meduca).

Las capacitaciones, responsabilidad de la Dirección Nacional de Educación Comunitaria y Padres de Familia, tienen como objetivo concienciar a los acudientes sobre el trato a sus hijos, el manejo de las emociones, la importancia de los valores y deberán efectuarse durante todo el año de manera virtual y presencial en diversas zonas y centros escolares del país, en observancia rigurosa de las medidas de bioseguridad.

Los temas que se desarrollan en estas capacitaciones son: Los padres deben aprender a manejar sus propias emociones; Aprender a controlar el enojo; Saber cómo resolver los conflictos; La ira y el enojo no son malos en sí mismos; Nuestra reacción natural de enfardarnos; Reacciones inadecuadas frente a la ira; entre otros.

Las escuelas que han participado en los seminarios son: CBG Carlos A. Mendoza, Pedro J. Ameglio, Colegio Juan José Cánovas y el IPT Omar Torrijos, el Colegio Rodolfo Chiari, el CEB El Roble y CEB Residencial Vacamonte.

Los cursos son gratuitos y los facilitadores, que trabajan sin costo alguno para el Meduca, pertenecen a algunas instituciones, fundaciones y organizaciones no gubernamentales (ONG), entre las que destacan el Ministerio de Seguridad, el Cuerpo de Paz, la fundación Valórate, la Asociación Centro Cristiano La Puerta Abierta, directores de escuelas, entre otros.

Durante los sábados de mayo, el programa Escuela para Padres se desarrolló en la Región de San Miguelito, en el CEB Pedro J. Ameglio, de 10 a.m a 12:00 mediodía; en la Región de Veraguas, en el IPT Omar Torrijos Herrera, 10 a.m 12:00 m.d.; Región de Cocléen el CEB El Roble, de 10 a.m a 12:00 mediodía; y en Panamá Oeste, en el CEB Residencial Vacamonte, en el mismo horario.