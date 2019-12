Especial 2019: Hechos que marcaron el primer trimestre del año

Capital Financiero les presenta un resumen de las noticias más relevantes de las portadas de nuestra edición impresa para el primer trimestre del 2019.

Enero

Educación, CSS e institucionalidad, los retos apremiantes de Panamá para el 2019

Las oportunidades y riesgos pueden variar, pero lo inalterable en la agenda país debe ser atender los retos más apremiantes.

El economista Felipe Chapman, socio director de la firma consultora Indesa, señaló, en particular de cara al próximo escenario electoral, que en el ámbito de la seguridad social supone revisar dos aspectos fundamentales: Pensiones y salud.

Calidad crediticia, principal reto en 2019 para la banca

Perspectiva estable para el sector bancario de Panamá durante 2019, es la previsión de Fitch Ratings contenida en el último informe sobre la banca de América Latina, elaborado por la directora Adriana Beltrán.

La estimación de la agencia es que el desempeño financiero de los bancos de la plaza podrá superar la desaceleración que experimenta la cartera de crédito y que la mora con tendencia alcista se mantenga en niveles comparativos bajos. Fitch, como otros organismos internacionales, prevé que la economía panameña en 2019 logrará un desempeño superior al estimado para 2018, que se encuentra por debajo del 5%.

Moratoria Fiscal recauda 23.3%

La Dirección General de Ingresos (DGI) recaudó $74.9 millones durante el periodo de moratoria que inició el 12 de septiembre de 2018 y culminó el 4 de enero de 2019, después de dos prórrogas que extendieron la fecha límite original, que era el 31 de diciembre de 2018.

Cabe destacar que los términos de la moratoria están contenidos en la Resolución 201-6219 de 13 de septiembre de 2018 de la DGI del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), conforme a la Ley 49 del 11 de septiembre de 2018.

Impacto económico de la JMJ podría superar las estimaciones iniciales

La Jornada Mundial de la Juventud (JMJ) Panamá 2019 que se extenderá hasta el domingo 27 de enero cuando el Papa Francisco retorne a Roma, será una ganancia de paz y espiritualidad para la sociedad panameña, pero también impactará de manera positiva la economía del país.

En perspectiva, se espera la llegada de entre 200,000 y 250,000 peregrinos, cifra que cada día se actualiza con el ingreso por aire, mar y tierra de quienes saben que más allá de la espiritualidad, la JMJ es un evento histórico.

Febrero

Manzanillo en México rebasa a Balboa en movimiento de TEU’s

El puerto de Manzanillo, ubicado en México, celebró que por primera vez en la historia ha superado en movimiento de TEU’s (medida equivalente a un contenedor de 20 pies) al puerto de Balboa, en el Pacífico panameño, durante el 2018.

Un comunicado de la Autoridad Portuaria de Manzanillo (API) señala: “Se espera que, con estos resultados, el Puerto de Manzanillo supere al puerto de Balboa (Panamá) en el Ranking de Puertos Latinoamericanos de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal)”.

Panamá tendrá que crecer más de 5% para resolver desempleo e informalidad

Durante el foro “Perspectivas económicas 2019: Crecimiento, competitividad y sostenibilidad”, organizado por Capital Financiero, la ministra de Economía y Finanzas, Eyda Varela de Chinchilla, presentó un informe sobre la inversión pública y las perspectivas de crecimiento para el 2019, destacando que el Fondo Monetario Internacional (FMI) estima que el Producto Interno Bruto (PIB) de Panamá crecerá 6.3% en el presente año; mientras que el Banco Mundial considera que el crecimiento será 6% y la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal) de 5.6%.

La funcionaria sostuvo que en comparación al mundo; el país crece “el doble” y frente a Latinoamérica lo hace “el triple”.

Sistema portuario panameño establece nuevo récord en movimiento de TEU’s

Con un crecimiento impresionante de 11.1% en comparación con el 2017, el complejo portuario de Colón contribuyó a que el Sistema Portuario de Panamá finalmente rompiera la barrera de los 7 millones de TEU’s (medida equivalente a un contenedor de 20 pies) por primera vez en la historia en 2018.

Esa tasa de crecimiento del complejo portuario de Colón, que comprende los puertos de Manzanillo International Terminal (MIT), Colon Container Terminal (CCT) y Cristóbal, le permitió consolidarse en la primera posición del ranking de movimiento de contenedores de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal) con 4,324,164 TEU’s, seguido de Santos, Brasil, con 4,122,243 TEU’s que también registró un récord de movimiento de carga contenerizada, revelan cifras preliminares.

Proponen crear Comisión de Alto Nivel para defender a Panamá ante la UE

Ante la inclusión de Panamá en la lista negra de la Unión Europeo (UE) por presuntas deficiencias en su lucha contra el blanqueo de capitales y financiamiento del terrorismo, representantes de los sectores financieros proponen la creación de una Comisión de Alto Nivel para defender al país.

“El Gobierno sabe lo que debe hacer y lo instamos a crear este ente que se acerque a la UE y manifieste con sustento por qué Panamá no debe estar en esa lista negra”, expresó Carlos Berguido, presidente ejecutivo de la Asociación Bancaria de Panamá (ABP).

Marzo

Inclusión de Panamá en lista negra afectará a bancos extranjeros, advierte Moody’s

La inclusión de Panamá en la nueva lista de 23 países por parte de la Unión Europea (UE), que a su juicio, tienen medidas y controles laxos contra el lavado de dinero y financiamiento del terrorismo, impactará negativamente a los bancos extranjeros que operan en el Centro Bancario Internacional (CBI), advirtió Moody´s Investors Service.

El reporte “Panama´s inclusion on Commisiion watchlist for lax controls in credit negative for its offshore Banks”, dado a conocer el 15 de febrero, indica que las entidades financieras y bancarias requerirán aumentar los controles sobre las transacciones que realizan con sus clientes, que les permitan identificar operaciones sospechosas.

Crecimiento de Panamá en el 2019 será superior al 5%

Panamá creció en 2018 por debajo de las proyecciones de los organismos internacionales y del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF).

El crecimiento del Producto Interno Bruto (PIB) de 2018, de acuerdo con las cifras del Instituto Nacional de Estadística y Censo (Inec) de la Contraloría General de la República, se situó en 3.7% y el denominado PIB nominal, en 4.4%.

La inversión privada en la construcción registró una caída de 53% en 2018

El 2018 no sólo fue un mal año, sino el año de más baja inversión en obras de construcción por parte del sector privado en los últimos ocho años y el que registró la caída interanual más estrepitosa desde el 2011, ya que apenas superó los $900 millones, cuando en el 2017 totalizó $1,832.3 millones, lo que representó una reducción del 53% en la actividad de la construcción privada, según un análisis realizado por la Dirección de Estadísticas y Estudios Especiales de la Cámara Panameña de la Construcción (Capac).

De acuerdo con la Capac, en 2018 la inversión comercial fue de $305.7 millones, mientras que en el año anterior superó los $657 millones. En el 2011, el más bajo de los últimos ocho años, el total de la inversión privada fue de $658.3 millones.

La ACP licitará Área Logística de Carga Seca en 2019

La Autoridad del Canal de Panamá (ACP) espera licitar en los próximos meses la construcción del Área Logística de Carga Seca en 55 hectáreas (ha), ubicadas cerca del Puente Centenario, en el área Norte del proyecto Parque Logístico del Canal, uno de los más ambiciosos proyectos que se pretende construir sobre 1,200 ha para diversificar los negocios de la ruta interoceánica.

Lo anterior fue revelado por el administrador de la ACP, Jorge Luis Quijano, quien detalló que el Área Logística de Carga Seca tendrá acceso al recién inaugurado Corredor Logístico (CLC), una carretera de 7.7 kilómetros de extensión que conecta la entrada del Área Económica Especial Panamá-Pacífico, con el puerto de Rodman (operado por PSA Panamá) y el Puente Centenario, desde donde también se puede llegar a los puertos del Atlántico, a través de la Autopista Panamá-Colón .