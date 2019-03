Especial “Mujeres exitosas”: Aimeé Sentmat de Grimaldo, presidenta de la Asociación Bancaria de Panamá

En conmemoración al Día Internacional de la Mujer, Capital Financiero ha preparado una entrega denominada Especial “Mujeres exitosas” de nuestro país, resaltando su trayectoria profesional, logros y dedicación en cada uno de los sectores en los que se desarrollan.

Hoy le corresponde el turno a Aimeé Sentmat de Grimaldo, presidenta de la Asociación Bancaria de Panamá y también actual presidenta ejecutiva de Banistmo, quien conversó con este medio de comunicación sobre su trayectoria, su modelo de vida, la clave de su éxito, entre otros.

Esta ejecutiva con una trayectoria de más de 28 años en la banca tiene una licenciatura en Finanzas de la Universidad Católica Santa María La Antigua (Usma), con Maestría en Administración de Empresas de Nova Southeastern University, Fort Lauderdale, Florida.

Sentmat de Grimaldo trabajó en el Banco Latinoamericano de Exportaciones y en el HSBC Bank (Panamá).

>> ¿Cuál considera que fue el elemento diferenciador en su educación y en casa que pudo influir para tener una visión de mujer ejecutiva?

Crecí en un hogar en el que por muchos años fuimos sólo hermanas, hasta que llegó mi hermano menor. Mis padres han tenido siempre el espíritu luchador y de superación personal y profesional que trasciende fronteras de género.

La educación que recibimos se basó siempre en dar lo mejor de nosotros en todo lo que hacemos, luchar por lo que nos apasiona, superarnos y aprender constantemente, más allá de un tema de hombres o mujeres y creo que allí estuvo la gran diferencia.

Mi madre y mi padre han sido siempre fuentes de inspiración, ambos muy dedicados a sus profesiones y sirvieron de inspiración para todos.

>> ¿Cuáles fueron sus modelos de vida (personas) que inspiraron su carrera?

Mi vida personal, es producto del esfuerzo y trabajo de mis padres, mis primeros modelos de firmeza y superación.

Mi vida profesional ha estado acompaña de mentores, quienes creyeron en mí, y me dieron oportunidades de crecer y desarrollarme.

>> ¿Cuál considera que ha sido la fórmula de su éxito?

Más que fórmula de éxito me gusta hablar de filosofía de vida. Mi filosofía es muy sencilla y se base en hacer lo que te apasiona en la vida, en ser perseverante, en buscar tu felicidad primero para de allí pensar en hacer felices a los demás, en una base espiritual muy fuerte, que en mi caso es la fe en Dios, y de allí nunca dejar de aprender.

>> ¿Cómo ha logrado conciliar la vida laboral con la familiar?

No considero que se logra, sino que se trabaja diariamente y confieso que es muy difícil. Es vital definir prioridades y ser consciente de ellas.

En la búsqueda de ese balance, lo primero que persigo es el balance conmigo misma, de lo que quiero hacer como individuo en la vida y como profesional. Partiendo de ese balance interno, entonces puedes hablar de tener un balance con los hijos, esposo y el trabajo.

Con mis hijos busco construir una relación en donde no necesariamente es la cantidad de tiempo que estemos juntos, sino la calidad ,y es entender que cada uno de nosotros tanto papá, como mamá somos seres humanos que necesitamos realizarnos en la vida para dar lo mejor de nosotros en ese rol de mamá o de papá.

>> ¿Considera que ha tenido obstáculos en su carrera profesional por ser mujer?

Honestamente no los he sentido en mi caso. Sin embargo y luego de 28 años en la banca y de estar muy involucrada en iniciativas de empoderamiento económico de las mujeres, me he dado cuenta que mi realidad, no necesariamente es el reflejo de la realidad de muchas mujeres en nuestro país.

Creo que es indispensable que todas las mujeres ejecutivas nos apoderemos de la responsabilidad de generar ambientes de trabajo libres de cualquier discriminación, en el que tanto mujeres como hombres tengamos las mismas oportunidades para desarrollar nuestros talentos.

>> ¿Qué legado espera dejar para la próxima generación de mujeres ejecutivas?

Definitivamente seguir trabajando por acompañar a más mujeres a encontrar sus porqués, a que se sientan empoderadas, pero sobre todo a seguirle aportando a las mujeres de mi país, en la generación de espacios y adopción de iniciativas que se conviertan en mecanismos para reducir la brecha de género.

>> ¿Cuál ha sido el elemento diferenciador en su gestión gerencial?

Destacaría que trabajar todos los días por liderar e inspirar equipos para que juntos podamos construir metas comunes y trabajemos por el logro de ellas.

De igual manera la escucha activa de los equipos. Soy una fiel creyente del impulso de una cultura donde la colaboración es fundamental en todas las áreas de nuestra organización, porque todos somos parte de ella.

>> En el marco del mes de la mujer, ¿qué mensaje inspirador le dejaría a la mujer panameña?

Que se atrevan a soñar, a pensar en grande, a apuntar a lo alto, a creer que todo es posible con determinación, esfuerzo y trabajo.

A ser íntegras en su actuar y potenciar su liderazgo y participación. A que siempre recuerden que esos múltiples roles que ejercemos, son fortalezas de vida y estamos llamadas a desarrollarlos, cada uno en esa justa medida, que nos permita llevarlos adelante de la mejor manera.