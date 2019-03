Especial “Mujeres exitosas”: Ilya Espino de Marotta, subadministradora del Canal de Panamá

En conmemoración al Día Internacional de la Mujer, ElCapitalFinanciero.com ha preparado una entrega denominada Especial “Mujeres exitosas” de nuestro país, resaltando su trayectoria profesional, logros y dedicación en cada uno de los sectores en los que se desarrollan.

En esta oportunidad, entrevistamos a Ilya Espino de Marotta, primera mujer designada como subadministradora del Canal de Panamá, cargo que asumirá a partir de 1 de enero de 2020.

Esta ingeniera con más de 30 años en la vía acuática; tuvo el reto de dirigir el proyecto de la ampliación del Canal de Panamá.

Espino de Marotta tiene el título de ingeniería marina de la Universidad de Texas A&M en Galveston, Texas, Estados Unidos.

Ha ocupado varios cargos en el Canal de Panamá como la gerencia ejecutiva de la División de Planificación de Recursos y Control de Proyectos, Departamento de Ingeniería y Administración de Programas.

También fue la vicepresidente ejecutiva de Ingeniería y Administración de Programas y actualmente se desempeña como vicepresidente de Negocio de Tránsito.

>> ¿Cuál considera que fue el elemento diferenciador en su educación y en casa que pudo influir para tener una visión de mujer ejecutiva.?

Para mis padres nuestra educación fue primordial y fue nuestra “responsabilidad” tanto el colegio como en la universidad. Siempre se nos inculco que nuestro deber era estudiar y obtener buenos resultados.

Pero nuestra educación fue más allá de la parte académica, de igual importancia fueron los valores, el respeto y las actividades extracurriculares. Tome clases de guitarra, ballet, teatro, natación, buceo, tenis, fotografía, cocina y otras más.

>> ¿Cuáles fueron sus modelos de vida (personas) que inspiraron su carrera?

Mi carrera original, para la cual me había ganado una beca Fullbright, fue Biología Marina y mi inspiración fue el oceanógrafo francés Jacques Cousteau. Sus documentales del mundo submarino fueron mi inspiración e inicie mis clases de buceo a los 16 años.

Luego de año y medio de carrera vi que las oportunidades laborales en Panamá para Biología Marina no eran amplias o atractivas y cambié a Oceanografía.

En una de mis vacaciones en Panamá, me entrevisté con el Oceanógrafo, Arellano Lennox e igualmente aprendí que no había muchas opciones en el campo laboral. Fue entonces que decidí estudiar Ingeniería Marina que es un ingeniero mecánico de barcos, siempre buscando la cercanía al mar.

>> ¿Cuál considera que ha sido la fórmula de su éxito?

Creo que a lo largo de mi carrera he tomado decisiones acertadas. También he contado con el apoyo de muchas personas y eso me ha ayudado a ser una profesional exitosa.

Lo primero fue mi preparación académica combinado con una ética de trabajo inculcada por mis padres. El no tener miedo a los retos y a incursionar en diferentes áreas, me abrió muchas oportunidades de aprendizaje y me dio a conocer.

Cuando uno se gana el respecto de las personas que lo rodean recibe mucho apoyo y se presentan nuevas oportunidades que es importante aprovechar.

El tener confianza en uno mismo es primordial. Dar lo mejor y ser ejemplo son claves para lograr el éxito y tener siempre presentes que el trabajo en equipo es esencial.

>> ¿Cómo ha logrado conciliar la vida laboral con la familiar?

He sido muy afortunada porque mi esposo siempre ha estado conmigo el 100% en todos los aspectos de nuestra vida. Siempre hemos compartido todas las responsabilidades que conlleva para ambos nuestras carreras profesionales y la familia. También ha contado con el apoyo incondicional de mis padres y mi hermano.

En la oficina, crear un equipo donde todos se sientan comprometidos, y todos entendamos las complicaciones de la vida, teniendo empatía por la personas, manteniendo la responsabilidad y la rendición de cuentas en las actividades laborales se puede crear un balance donde hay un ganar-ganar y se consigue un apoyo incondicional. Esto ha sido fundamental para poder lograr ese balance.

>> ¿Considera que ha tenido obstáculos en su carrera profesional por ser mujer?

He tenido algunos obstáculos, no puedo decir que muchos, siempre he contado con el apoyo de mi supervisor directo quienes en su mayoría me han abierto oportunidades.

Debo decir que a medida que he ido ascendiendo ha sido más difícil el camino, hay más escepticismo de la capacidad que uno tiene; no de tu supervisor directo, pero de otras personas.

Es más fácil demostrar capacidades técnicas, las de liderazgo y toma de decisión se demuestran en la ejecución y toma más tiempo demostrarlas, si no te dan oportunidades, no las puedes demostrar.

>> ¿Qué legado espera dejar para la próxima generación de mujeres ejecutivas?

Que se puede, que el camino puede ser un poco largo, pero que es posible.

Que no se logra solo, que no hay que ser una “super woman” y que debe ser una decisión basada en el querer por uno mismo y no por querer demostrarlo a alguien.

>> ¿Cuál ha sido el elemento diferenciador en su gestión gerencial?

He dedicado tiempo y esfuerzo a tratar de conocer a las personas y lo que hacen. Trato de invertir tiempo en entender y aprender lo que hacen los colaboradores con los que trabajo, para así poder valorar sus aportes y necesidades. Soy genuina y franca, aun en situaciones difíciles.

>> En el marco del mes de la mujer, ¿qué mensaje inspirador le dejaría a la mujer panameña?

Que debemos trabajar hacia una misma meta desde nuestras distintas áreas de desempeño para impactar positivamente nuestra sociedad.

No importa el área en la que nos desempeñemos ya sea educación, salud, política, etcétera

Siempre dar lo mejor de uno mismo y tratar de alcanzar el nivel donde podemos hacer mayor impacto y hacer la diferencia para contribuir en lograr un mejor Panamá.