Especial “Mujeres Exitosas”: Jamilette Guerrero CEO/Country Manager de InterEnergy Group en Panamá

En conmemoración al Día Internacional de la Mujer, Capital Financiero ha preparado una entrega denominada Especial: “Mujeres exitosas” de nuestro país, resaltando su trayectoria profesional, sus logros y su dedicación en cada uno de los sectores en los que se desarrollan.

En esta entrega, entrevistamos a Jamilette Guerrero CEO/Country Manager de InterEnergy Group en Panamá

¿Cuál considera que fue el elemento diferenciador en su educación y en casa que pudo influir para tener una visión de mujer ejecutiva?

Soy fiel creyente de que todo lo que nos sucede en la vida tiene un propósito, y todo está en las manos de nuestro Dios.

Creo que el elemento diferenciador en mi educación fue siempre el esfuerzo y perseverancia con metas claras de lo que deseaba alcanzar.

Estudiar en la Universidad Tecnológica fue fundamental para desarrollar una visión amplia y logra completar la mezcla de una formación administrativa con una visión de ingeniera.

En casa crecí con el apoyo incondicional de mi madre quien me enseñó la perseverancia, para ella no existen los imposibles (todo es posible) con mucho esfuerzo y trabajo, complementado con principios y valores fuertes puedes hacer la diferencia.

Para mi la buena actitud es muy importante y hace que el camino sea más fácil viendo las barreras como oportunidades, eso permite que se abran caminos para alcanzar nuestras metas.

¿Cuáles fueron sus modelos de vida (personas) que inspiraron su carrera?

Mi mayor modelo de vida fueron mi abuela y mi madre, dos mujeres que me inspiraron y apoyaron a lo largo de mi vida, e impulsaron a crecer en mi carrera, su ejemplo como mujeres que siempre cumplían sus metas me enseñó a creer que todo lo que uno se propone se logra con trabajo constante y educación.

Recuerdo como mi madre me impulsó a estudiar la maestría cuando tenía a mi hija de 3 años, estuvo dándome su soporte continuo y la tranquilidad de saber que mi hija estaba bajo su supervisión mientras yo estudiaba.

¿Cuál considera que ha sido la fórmula de su éxito?

Enfrentar los cambios y asumir los retos con mira a alcanzar la meta trazada, es fundamental para obtener el éxito.

El crecimiento en mi carrera requirió mantener posiciones firmes y tomar decisiones que para cualquiera persona representaban un riesgo; sin embargo, fueron las mayores oportunidades de seguir creciendo como profesional.

¿Cómo ha logrado conciliar la vida laboral con la familiar?

Como mujer nos toca demostrar nuestra capacidad como profesional para que se escuche nuestra voz y eso requiere de dedicación, determinación y tiempo, por esta razón si tenemos que tener un balance en nuestras vidas que solo se logra con la alegría que nos da la familia.

Para conciliar mi vida familiar con la laboral me tocó muchas veces trabajar cuando la familia dormía para poder dedicarles tiempo, aprovechar el tiempo camino al colegio para compartir y enseñarle a mi hija a ser independiente con la seguridad de que siempre cuenta conmigo, esto nos ha llevado a crecer juntas con mi carrera, al punto en que nos organizamos colocando las actividades de ella junto con las mías en una misma agenda, de esta forma mi hija forma parte de mis compromisos y tiene su tiempo dedicado para ella.

¿Considera que ha tenido obstáculos en su carrera profesional por ser mujer?

La participación de las mujeres, y específicamente en carreras de ingeniería, ha tomado un rumbo importante que nos ha puesto en posiciones de mando que antes eran inalcanzables por el simple hecho de ser mujer.

Las mujeres hemos demostrado tener las mismas capacidades que los hombres para ejercer posiciones importantes en el país por nuestra dedicación y sacrificio.

Durante mi carrera profesional no considero haber tenido grandes obstáculos por ser mujer, por lo contrario, he tenido muchas oportunidades que en un sector de energía donde la mayoría son varones he podido crecer rápidamente, al tener la oportunidadque a solo 36 años ocupara el cargo de Gerente de Proyectos, lo que me llevó en poco tiempo a ser Directora de Proyectos en la Empresa de Transmisión Eléctrica (Etesa) y así continuar creciendo; tuve la oportunidad de hacer cambios a empresas de generación como Hidrotenencias que fue un puente importante para llegar hasta donde estoy, hoy día en una empresa como InterEnergy Group que siendo de inversión extranjera me dio esta gran oportunidad de ocupar un cargo tan importante como CEO/Country Manager de sus activos en Panamá.

El único obstáculo real es el doble esfuerzo por demostrar quien eres como profesional y el compromiso que tienes con tu carrera.

¿Qué legado espera dejar para la próxima generación de mujeres ejecutivas?

Mi legado para todas aquellas jóvenes profesionales llenas de sueños es poder dejar la trocha abierta con mi liderazgo, pasión y responsabilidad demostrada durante estos 17 años en el sector eléctrico panameño.

Deseo que, así como hubo otras mujeres con gran influencia en mi vida, siendo ejemplo y enseñanza para mi, de esa misma forma anhelo ser un modelo a seguir.

¿Cuál ha sido el elemento diferenciador en su gestión gerencial?

La determinación y empuje para lograr los objetivos trazados, trabajar en equipo, darle su lugar relevante a cada persona y reconocer el esfuerzo de cada uno, es la clave diferenciadora del éxito en la gestión gerencial.

En el marco del mes de la mujer, ¿Qué mensaje inspirador le dejaría a la mujer panameña?

La fuente primaria para la construcción del futuro de nuestro país, son las mujeres empoderadas que con energía transforman los retos en oportunidades.

Sassha Fuenmayor Yepéz

sassha.fuenmayor@capital.com.pa

Capital Financiero