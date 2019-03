Especial “Mujeres exitosas”: Mercedes Eleta de Brenes, presidenta de la Apede

En conmemoración al Día Internacional de la Mujer, Capital Financiero ha preparado una entrega denominada Especial “Mujeres exitosas” de nuestro país, resaltando su trayectoria profesional, logros y dedicación en cada uno de los sectores en los que se desarrollan.

Mercedes Eleta de Brenes es una de estas mujeres con una gran trayectoria. Actualmente es la presidenta de la Asociación Panameña de Ejecutivos de Empresas (Apede).

Baty como también se le conoce, es licenciada es Administración de Negocios y empresaria de la comunicación. Ocupó la gerencia general de RPC Radio y RPC Televisión, la primera cadena de radio y televisión de Panamá.

Hace 20 años abrió su propia empresa de comunicación estratégica y de sostenibilidad, Stratego Communications, convirtiéndose en la agencia de comunicación líder del país.

>> ¿Cuál considera que fue el elemento diferenciador en su educación y en casa que pudo influir para tener una visión de mujer ejecutiva?

Mi mamá murió cuando yo era muy pequeña y por ser la mayor asumí la responsabilidad de mis hermanos menores y un poco de la casa. Mi papá exigía ser siempre la mejor en lo que uno hiciera, siempre había una meta de excelencia.

Yo tenía que ser la mejor de mi clase, y lo era; también tenía que ser la mejor en todo lo que yo hacía y de esa forma nunca hubo un cuestionamiento de que yo iba ser menos por ser mujer. Esa crianza, esa exigencia de siempre dar lo mejor de mí y ser excelente fue ese factor diferenciador y que nunca me hizo dudar en que me convertiría en una mujer ejecutiva y que me tocaría asumir la responsabilidad del oficio familiar. Yo no tenía opción a no hacerlo.

>> ¿Cuáles fueron sus modelos de vida (personas) que inspiraron su carrera?

Mi papá fue un modelo definitivamente para mí. Otras mujeres que estaban en el ámbito político y no en el empresarial, mujeres como: Golda Meir, Indira Gandi, Margaret Tacher. Mujeres que eran valientes, eran proactivas, eran líderes de sus espacios políticos y sociales.

Yo siempre pensé que no había ninguna diferencia por ser mujer y que eso no era una barrera para lograr cualquier objetivo que yo tuviera en la vida.

>> ¿Cuál considera que ha sido la fórmula de su éxito?

La perseverancia, la búsqueda de la excelencia y el optimismo. Yo soy una optimista… nunca he considerado que el vaso está medio vacío, mi vaso siempre está medio lleno, yo nunca me voy a morir de sed porque siempre voy a tener agua.

Otro factor es la pasión por la vida, por lo que hago, por servir a los demás; cuando uno hace las cosas desde la dimensión del amor y la dimensión de la pasión el éxito está garantizado.

>> ¿Cómo ha logrado conciliar la vida laboral con la familiar?

De la misma manera, con pasión. Yo no creo realmente en separar las vidas, uno tiene una sola vida y el tiempo es uno solo, entonces yo integro la vida profesional con la vida familiar, no digo bueno hasta aquí es mi vida profesional y hasta aquí es mi vida familiar.

Mis hijos desde toda la vida han sido parte de mi vida profesional. Cuando estaba en RPC, ellos venían conmigo a trabajar o si yo tenia algún evento, ellos eran parte del evento; es decir en cualquier cosa que yo haya hecho, los he integrado siempre, independiente si es profesional o personal.

Por supuesto que hay espacios que son solamente personales y a esos espacios les dedico atención, pues soy una persona bien enfocada, poco dispersa, o sea que cuando estoy con mis hijos estoy con ellos; cuando estoy trabajando enfocada en eso. Me concentro en lo que estoy haciendo y eso es lo único que tiene importancia en ese momento.

>> ¿Considera que ha tenido obstáculos en su carrera profesional por ser mujer?

Yo no, pero soy la excepción, pero muchas veces las mujeres sí tienen obstáculos por ser mujer. En mi caso en particular entré a trabajar en el negocio familiar y luego cree mi propio negocio, o sea que yo no tenía que competir con otras mujeres por mi espacio, yo lo que tenía que hacer, era hacer un buen trabajo. Por ser la hija del dueño a mí no me dieron un espacio sin necesidad de probarme.

Por supuesto que ser la hija del dueño facilitó mucho las cosas, pero al hacerlo yo me gané mi espacio, las posiciones y el respeto de mis subalternos, no por ser la hija del dueño, sino por hacer el trabajo bien y con liderazgo. Pero eso no es lo típico y en efecto las mujeres tenemos muchos obstáculos para lograr posiciones, solo por el hecho de ser mujer.

>> ¿Qué legado espera dejar para la próxima generación de mujeres ejecutivas?

De que si se puede, de que no hay diferencia de capacidades entre el hombre y la mujer. Lo que es importante entender es que las mujeres vemos la vida de manera diferente; que nuestras competencias pueden ser diferentes y que en esa diferencia es que está la fuerza y el complemento.

No tenemos que ser igual que los hombres porque no somos hombres, pero lo que si tenemos que hacer es luchar tanto por la igualdad de las oportunidades como salarial por el mismo trabajo.

Lo más importante es que las mujeres sepamos darnos a valer, que tengamos la autoestima fuerte, que seamos proactivas y asertivas que no es lo mismo que ser agresivas. Yo creo que tenemos que hacer es darnos a valer y saber exigir y ocupar nuestros espacios.

>> ¿Cuál ha sido el elemento diferenciador en su gestión gerencial?

Trabajar en equipo, saber delegar, esperar de otros que den lo mejor de sí, soy muy exigente, pero se reconocer también cuando se hace un buen trabajo.

Me considero una persona bastante justa y la gente aprecia a las personas justas y que se les reconozca el trabajo.

También si no se hace bien poderlo decir, pero invitar a que lo hagan mejor. Yo intento no invalidar a la gente, sino validar su trabajo y pedir que lo haga mejor.

>> ¿En el marco del mes de la mujer, ¿qué mensaje inspirador le dejaría a la mujer panameña?

Yo creo que estamos en un momento de inflexión importante en el tema de mujer, creo que este gobierno, en la figura de su vicepresidenta Isabel de Saint Malo de Alvarado.

Panamá ha empezado a liderar regionalmente el tema de mujer y del empoderamiento económico de las mujeres. Considero que la vicepresidenta ha posicionado y visibilizado el tema de mujer atendiendo los Objetivos de Desarrollo Sostenible que hablan de este tema precisamente, ella ha liderado hemisféricamente la IPG que es la “Iniciativa de Paridad de Género”.

Además, pasó la Ley 56 que exige que el 30% de las juntas directivas de las empresas reguladas del país en tres años tengan esa cantidad de integrantes; somos el primer país de América Latina que tiene esa norma jurídica.

Siento que Panamá está en un momento especial, que las mujeres tenemos que defender esos espacios y que en una próxima gestión presidencial, ojalá que tengamos otras mujeres en estas gestiones que tomen la bandera que llevó adelante la vicepresidenta actual. Sigamos creciendo y mejorando en el ámbito de la equidad y la paridad de las mujeres en la vida profesional, social y en la vida política de este país.