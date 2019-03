Especial “Mujeres exitosas”: Niurka Montero, directora senior de Ventas para Centroamérica y el Caribe de DELL EMC

En conmemoración al Día Internacional de la Mujer, Capital Financiero ha preparado una entrega denominada Especial: “Mujeres exitosas” de nuestro país, resaltando su trayectoria profesional, sus logros y su dedicación en cada uno de los sectores en los que se desarrollan.

En esta entrega, entrevistamos a Niurka Montero, Directora Senior de Ventas para Centroamérica y el Caribe de DELL EMC.

Montero, egresada de la Universidad Santa María La Antigua es Ingeniera Electrónica con especialización Digital, cuenta con más de 10 años de experiencia gerencial.

Ha tenido retos importantes dentro la compañía, desde la transición de departamentos de operaciones de DELL desde Austin, Texas hasta Panamá.

Tiene a su cargo un equipo de más de 20 personas con los que administra y gerencia el negocio corporativo de la empresa.

Como mujer y profesional tiene el reto de desempeñar ambos roles con responsabilidad y cuidado, ya que es su aspiración darles el ejemplo a sus dos hijas de que pueden ser madres, esposas y profesionales exitosas. Además, la clave es estar preparada constantemente en el mercado a través de la tecnología en esta era de transformación digital.

“La mujer hoy día estudia y se capacita; es un porcentaje importante de la fuerza laboral, del emprendimineto y un nicho de mercado”, expresó la señora Montero.

>>¿Cuál considera que fue el elemento diferenciador en su educación y en casa que pudo influir para tener una visión de mujer ejecutiva?

Estudiar Ingeniería Electrónica definitivamente me abrió muchas puertas en mi carrera, al combinarla con mercadeo obtuve un balance comercial y gerencial que me ha ayudado en mi crecimiento profesional.

Fue en el transcurso de mi carrera y con las diferentes experiencias que fui identificando que me apasiona y lo que no (que es igual de importante), y así fui trazando a donde quería llegar, colocando metas a corto y mediano plazo; eso me dio un horizonte que fui alcanzando a medida que iba logrando los objetivos.

>>¿Cuáles fueron sus modelos de vida (personas) que inspiraron su carrera?

Irma Omaira, mi madre, quien desde pequeña me dijo: tu herencia son tus estudios, me inculco el ser independiente y me dio la confianza en mí misma para superar obstáculos y buscar soluciones a los problemas – ella es mi inspiración.

>>¿Cuál considera que ha sido la fórmula de su éxito?

El aprendizaje constante, la adaptación al cambio, tratar cosas nuevas e innovar – el constante movimiento. Siempre estoy pensando como lo podemos hacer diferente, mejor – ideando algo nuevo.

>>¿Cómo ha logrado conciliar la vida laboral con la familiar?

Aceptar que no hay balance perfecto; priorizar la familia con acciones y el compromiso con el trabajo. La planificación y organización es crítica para poder cumplir con ambas partes, así como el apoyo de la familia y tu pareja; parte del ejemplo que le quiero dar a mis hijas es que se puede ser mujer profesional, madre, esposa e hija.

>>¿Considera que ha tenido obstáculos en su carrera profesional por ser mujer?

En el ámbito de la tecnología somos minoría, es una realidad y he enfrentado escepticismo en reuniones con clientes por ejemplo.

Me gusta estudiar y prepararme de más, cuando conoces del tema y agregas valor a la conversación, ganas el respeto de la audiencia, no importa el género.

>>¿Qué legado espera dejar para la próxima generación de mujeres ejecutivas?

Me apasiona e invierto mucho tiempo en el desarrollo de carrera de mujeres y de mi equipo; es importante para mí brindarles visibilidad vertical y horizontalmente a sus logros, capacitar y prepararlas en sus roles actuales para que estén listas antes que las nuevas oportunidades se den, involucrándolas en proyectos relevantes que les enriquezcan el curriculum y potencien sus habilidades – verlas crecer y prosperar es una de mis mayores satisfacciones.

>>¿Cuál ha sido el elemento diferenciador en su gestión gerencial?

Casualmente el desarrollo de carrera de mi equipo; he podido dejar a alguien de mi equipo en todas las posiciones que he dejado y promovido al 30% anualmente.

>>En el marco del mes de la mujer, ¿qué mensaje inspirador le dejaría a la mujer panameña?

La tecnología brinda hoy día oportunidades sin precedentes: desde la inteligencia artificial al internet de las cosas; las carreras en ciencias, tecnología, ingeniería y matemáticas (STEM en inglés) están creciendo a una velocidad mayor que las carreras tradicionales debido a la cuarta revolución industrial (o transformación digital) que estamos viviendo; esto ofrece un mundo de nuevas oportunidades para las mujeres y nuevas generaciones de niños y niñas.

En el marco del mensaje del día internacional de la mujer, la equidad de género, mi mensaje seria promover el estudio en estas carreras con poca participación femenina, en las escuelas, en nuestras hijas, sobrinas o hermanas, agregando diversidad a una industria que lo necesita y al mismo tiempo aprovechando la enorme oportunidad profesional que representa.

Ha sido para mí una de las mejores decisiones, me encanta lo que hago.

