Especial “Mujeres exitosas”: Patricia Velásquez, presidenta de la Cámara Marítima de Panamá

En conmemoración al Día Internacional de la Mujer, Capital Financiero ha preparado una entrega denominada Especial: “Mujeres exitosas” de nuestro país, resaltando su trayectoria profesional, sus logros y su dedicación en cada uno de los sectores en los que se desarrollan.

En esta entrega, entrevistamos a Patricia Velásquez, presidenta de la Cámara Marítima de Panamá una mujer emprendedora que va con pie firme en el sector marítimo panameño, las aguas donde nada desde hace 12 años, cuando apenas ajustaba su mayoría de edad.

Para citar sus logros es necesario remitirnos a su experiencia y preparación, la cual ha sido la base de sus acciones en su vida laboral como parte del equipo de Macosnar Corporation, empresa familiar con una trayectoria de más de 20 años brindando soluciones integrales al sector marítimo en certificaciones, inspecciones, formación y registro de buques, fundada por su padre, el Capitán Luis Velásquez.

De allí que su vida fue inspirada en sus padres, quienes iniciaron hace más de 25 años en el ámbito marítimo.

Y por la cual afirma, es su historia familiar, desde pequeña, entre barcos, la que le ha dado la fortaleza de manejarse en este camino, y sostenerse en dos pilares, el respeto y sus valores.

Velásquez ha participado como parte de la junta directiva de la Asociación Internacional de Mujeres del Sector Marítimo (Wista Panama) y por cuatro años consecutivos formó parte de la junta directiva de la Cámara Marítima de Panamá presidiendo la comisión ambiental.

>>¿Cuál considera que fue el elemento diferenciador en su educación y en casa que pudo influir para tener una visión de mujer ejecutiva?

Al mencionar mi formación en casa y mi educación, debo decir que son dos aspectos que tienen un denominador común: Valores. Yo soy el resultado de una formación integral.

En el caso de mis padres, percibir de ellos lo necesario para ir creciendo en el mundo marítimo con las herramientas necesarias para desempeñarme dentro de un ámbito que requiere múltiples aptitudes; también estudié en un colegio católico, lo que aportó para consolidar mi carácter.

Considero que ambas experiencias han abonado a la persona que soy”.

>>¿Cuáles fueron sus modelos de vida (personas) que inspiraron su carrera?

Mi padre, el Capitán Luis Velasquez, es mi modelo, él inició hace más de 25 años en el ámbito marítimo. Entonces, mi dinámica familiar me permitió estar desde pequeña en el mundo de los barcos, me ha dado la fortaleza de aprender a manejarme en ese camino, la inspiración surge directamente de esa relación familiar con ese mundo del que empezaba a relacionarme.

>>¿Cuál considera que ha sido la fórmula de su éxito?

Creo en la dedicación y constancia hacia lo que nos proponemos, son necesarias las metas, a mí me encantan los retos, si de algo estoy segura es es que soy una persona responsable y comprometida con lo que me propongo, pero antes que todo consciente que debemos hacer lo que nos gusta, eso es importante.

>>¿Cómo ha logrado conciliar la vida laboral con la familiar?

He recibido mucho apoyo por parte de mi familia y mi empresa, esto me ha permitido ir logrando las metas que tengo, sin ese apoyo y claridad de lo que hago no hubiese sido posible alcanzar mis logros.

>>¿Considera que ha tenido obstáculos en su carrera profesional por ser mujer?

Quizás más en el plano internacional, pero como mencioné, me gustan los retos.

Es por eso que mi consejo es no darse por vencidas, estudiar y ser perseverantes, y en ese camino no olvidar ser humildes y aprendan a escuchar.

Muchas de las dificultades pueden enfrentarse con una mezcla de actitudes y aptitudes”.

>>¿Qué legado espera dejar para la próxima generación de mujeres ejecutivas?

Cada persona, cada mujer tiene una imagen que puede ser motivo inspirador para otras.

Como mujer ejecutiva puedo mostrar mi inspiración de luchar por lo que quiero, esa perseverancia que me acompaña junto al hecho de mi responsabilidad ante lo que me empeño en lograr, considero es un aporte que ojalá le sirva a alguien.

>>¿Cuál ha sido el elemento diferenciador en su gestión gerencial?

Siempre digo que es el servicio personalizado y el esmero en atender cada caso, cada oportunidad como única, eso es muy importante en el mundo marítimo.

>>En el marco del mes de la mujer, ¿qué mensaje inspirador le dejaría a la mujer panameña?

No abandonar la pasión por lo que haces, he descubierto que la pasión te da energía y eso lo obtienes cuando te centras en lo que te gusta, no hay nada mejor que dedicarnos a lo que nos gusta y hacerlo bien.

Sassha Fuenmayor Yépez

Capital Financiero