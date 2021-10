Especialistas en ciencia y políticas públicas llaman a la OMS a incorporar la reducción del daño a su política anti tabaco

Unos cien especialistas en ciencia y políticas públicas emitieron una carta dirigida a las partes del Convenio Marco de la Organización Mundial de la Salud (OMS) para el Control del Tabaco (Cmtc) en la que instaron a ese organismo de Naciones Unida a que incorpore efectivamente la reducción del daño del tabaco a este convenio a fin de cumplir los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) en lo referente a la reducción de los fallecimientos prematuros por cuatro enfermedades no transmisibles.

Según los especialistas en la última década, la innovación en el mercado del tabaco y la nicotina ha hecho que ahora haya muchos productos a base de nicotina disponibles que no implican la combustión de la hoja de tabaco ni la inhalación de humo.

Entre estos productos sin humo se encuentran los productos de vapeo, las nuevas bolsas de nicotina oral, los productos de tabaco calentado y el tabaco sin humo con bajo contenido en Nitrosinas, como el Snus.

Agregan que los cigarrillos y otros productos de tabaco para fumar son responsables de la gran mayoría de los fallecimientos causados por el consumo de tabaco en el mundo, pero los productos de nicotina sin humo ofrecen una vía prometedora para reducir los daños derivados del tabaquismo.

“Existen pruebas convincentes de que los productos sin humo son mucho menos perjudiciales que los cigarrillos y que pueden desplazar al tabaquismo en el plano individual y en el de la población”, enfatizaron.

Pese a ello, lamentan que la OMS haya desestimado el potencial para transformar el mercado del tabaco de productos de alto riesgo a productos de bajo riesgo.

La OMS da la espalda a una estrategia de salud pública que podría evitar millones de muertes relacionadas con el tabaquismo. Le invitamos a considerar los siguientes siete puntos y nuestras recomendaciones”, explican.

La misiva incluye un estudio desarrollado por 15 expresidentes de la principal sociedad académica profesional en este campo, la Society for Research on Nicotine and Tobacco (Srnt), en el que abogan por un reequilibrio en la política del tabaco para aprovechar las oportunidades de los productos de riesgo reducido.

Los autores, algunos de los expertos más creíbles a nivel mundial, abordan muchos conceptos erróneos sobre los riesgos para la salud, los efectos de escalada, el consumo en los jóvenes y la adicción, señalando lo siguiente:

Aunque las pruebas sugieren que el vapeo está aumentando el abandono del tabaco, el impacto podría ser mucho mayor si la comunidad de la salud pública prestara una atención seria al potencial del vapeo para ayudar a los fumadores adultos, los fumadores recibieran una información precisa sobre los riesgos relativos del vapeo y del tabaquismo, y las políticas se diseñaran teniendo en cuenta los efectos potenciales sobre los fumadores.

Las estrategias utilizadas para el abandono de los productos combustibles pueden adaptarse a los nuevos productos, y las recomendaciones de tratamiento para el trastorno por consumo de tabaco deben realizarse en el contexto de un marco de reducción de daños en el que el uso de productos alternativos puede ser el resultado deseado.

La OMS aboga habitualmente por la prohibición total de las alternativas sin humo a los cigarrillos convencionales o por la regulación y los impuestos de los productos sin humo equivalentes a los cigarrillos convencionales. Ninguno de los dos es apropiado para la salud pública. El peligro de este enfoque es que constituye una protección reguladora de facto del comercio de cigarrillos y, citando al Royal College, causará daños al perpetuar el tabaquismo.