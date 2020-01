Esperan que Expo Inmobiliaria Acobir supere los $150 millones en transacciones

Aunque la expectativa inicial de la XI de Expo Inmobiliaria Acobir es lograr transacciones por $150 millones en los cinco días que durará el evento, el presidente de la Asociación Panameña de Corredores y Promotores de Bienes Raíces (Acobir), Luis Pimentel, cree que es factible superar esas cifras porque esta será la primera feria para la comercialización de viviendas en la que estará en vigencia la reforma a la Ley de Intereses Preferenciales y gracias al renovado interés de la banca por ese nicho del mercado hipotecario.

Manifestó que durante este evento, que contará con la participación de más de 200 expositores y 400 proyectos y que se desarrollará del 29 de enero al 2 de febrero en el Centro de Convenciones Atlapa, todos los interesados en adquirir una propiedad tendrán la oportunidad de conocer los distintos proyectos ya sea residenciales o comerciales, que las promotoras estarán ofreciendo en todo el territorio nacional con opciones para compra o alquiler de apartamentos, bienes amoblados, casas, oficinas, galeras, lotes y casa de playa y montaña.

Pimentel aclaró que Expo Inmobiliaria Acobir es la primera feria del año en ofrecer proyectos residenciales a los que se podrá aplicar las reformas aprobadas a la Ley de Intereses Preferenciales, lo cual brindará una oportunidad excepcional a todas las familias interesadas en adquirir su primera vivienda, incluyendo a aquellas con capacidad para optar por una propiedad con un valor de hasta $180,000.

Agregó que gracias a la cancelación de la duda que mantenía el Ejecutivo con la banca local, precisamente en el renglón de intereses preferenciales, este segmento del mercado inmobiliario ha Conrado nuevo interés para la banca local, por lo que de Expo Inmobiliaria Acobir contará con la participación de 12 de las entidades bancarias más importantes del país, quienes ofrecerán las mejores tasas del mercado: Banco Nacional de Panamá (BNP), Banco General, Multibank, Bac International Bank, Inc., La Hipotecaria, The Bank of Nova Scotia, Banco Davivienda, Credicorp Bank, Banistmo, Banco Mercantil, Banesco y Caja de Ahorros

El presidente de Acobir señaló que ante esta nueva realidad espera que la feria pueda superar la estimación iniciar del valor de las transacciones, ubicada en alrededor de los $150 millones.

Dijo además que Acobir espera que acudan a este evento unas 30,000 personas, que tendrán la oportunidad perfecta para elegir en familia la casa de sus sueños.

Finalmente señaló que, como cada año, Expo Inmobiliaria Acobir contará con área de foodtrucks y cafetería, así como con el Casa Esperanza Park, un área de juegos infantiles para todos los niños, todo lo recaudado será donado a Casa Esperanza.

Hitler Cigarruista

hcigarruista@capital.com.pa

Capital Financiero