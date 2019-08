Estados Unidos aplaza nuevos aranceles para algunos productos chinos

El gobierno del presidente Donald Trump postergará nuevos aranceles del 10% a las importaciones de ciertos productos chinos, como laptops y teléfonos móviles, que debían empezar a regir a inicios del próximo mes, anunció el martes la Oficina del Representante Comercial de Estados Unidos.

Otros productos sujetos a la postergación, hasta el 15 de diciembre, fueron “computadoras, consolas de videojuegos, ciertos juguetes, monitores de computadores y algunos ítems de indumentaria”, dijo el gobierno en un comunicado.

Un grupo separado de productos también será exento de los nuevos gravámenes, “en base a temas de salud, seguridad nacional y otros factores”, añadió.

El anuncio responde a un acercamiento entre funcionarios chinos y estadounidenses en el tema comercial. El viceprimer ministro chino, Liu He, conversó por teléfono el representante comercial Robert Lighthizer y el secretario del Tesoro Steven Mnuchin el martes, según el Gobierno en Pekín.

Las partes acordaron conversar nuevamente por teléfono en dos semanas, dijo el Ministerio del Comercio chino.

Trump sostuvo en Twitter que los aranceles que ha impuesto a cientos de miles de millones de dólares de exportaciones chinas dirigidas a Estados Unidos están beneficiando al Tesoro de Estados Unidos. Indicó que los aranceles no están perjudicando a los consumidores estadounidenses que compran productos hechos en China o a los agricultores cuyos productos China ha dejado de comprar.

Through massive devaluation of their currency and pumping vast sums of money into their system, the tens of billions of dollars that the U.S. is receiving is a gift from China. Prices not up, no inflation. Farmers getting more than China would be spending. Fake News won’t report! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) August 13, 2019

“A través de la devaluación masiva de su moneda y el bombeo de grandes sumas de dinero a su sistema, las decenas de miles de millones de dólares que Estados Unidos está recibiendo es un regalo de China”, tuiteó Trump.

“Los precios no suben, no hay inflación. Los agricultores obtienen más de lo que China gastaría. ¡Las noticias falsas no informarán!”

As usual, China said they were going to be buying “big” from our great American Farmers. So far they have not done what they said. Maybe this will be different! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) August 13, 2019

Y agregó: “Como de costumbre, China dijo que iban a comprar ‘grande’ de nuestros grandes agricultores estadounidenses. Hasta ahora no han hecho lo que dijeron. ¡Quizás esto será diferente!”.

Voz de América