Estados Unidos condena violencia para bloquear ingreso de ayuda humanitaria a Venezuela

Varios países, incluido Estados Unidos, han condenado el uso de la fuerza por parte del gobierno en disputa de Nicolás Maduro para bloquear la entrada de ayuda humanitaria a Venezuela.

Desde la tarde del viernes, en la que dos personas fueron asesinadas por militares cerca a la frontera con Brasil, la violencia en los enfrentamientos entre las fuerzas armadas del gobierno y manifestantes ha puesto los ojos del mundo en la situación en Venezuela, un país ahogado por la crisis política, la escasez y la hiperinflación.

“Las gravísimas violaciones de derechos humanos perpetradas por Maduro y quienes actúan bajo sus órdenes no quedarán impunes”, afirmó la secretaria de prensa de la Casa Blanca en un comunicado el viernes.

El presidente de EU, Donald Trump también expresó su apoyo al pueblo venezolano y a las protestas que piden la entrada de los cientos de toneladas de ayuda humanitaria estadounidenses que se encuentran en las fronteras con Brasil, Colombia y Curazao.

Este mensaje fue replicado tanto por el asesor de Seguridad Nacional, John Bolton, como por el vicepresidente Mike Pence, quienes también expresaron a través de Twitter su apoyo a las protestas y al gobierno interino de Juan Guaidó.

To @jguaido & all the people of Venezuela taking a stand for freedom & humanitarian relief: Estamos con ustedes. We are with you. As @POTUS said: ‘The people of Venezuela are standing for freedom and democracy, and the USA is standing right by their side.’ ¡Vayan con Dios!

— Vice President Mike Pence (@VP) February 23, 2019