Estados Unidos Estadounidenses viajan para Acción de Gracias pese a recomendaciones de los CDC

Un estudio de la compañía turística Tripadvisor señaló que un 56% de los estadounidenses planeaba ir a otro destino para la época de Thanksgiving o Acción de Gracias, si bien es cierto que el 75% lo iba a hacer por vía terrestre y no utilizando un avión. En total, se calcula que este año habrá poco más de 50 millones de desplazamientos, unos 5 millones menos que hace un año para esta misma época.

Los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades han insistido en sus recomendaciones para evitar los viajes. Sin embargo, muchos han seguido con sus planes y las imágenes de aeropuertos llenos de gente ha vuelto a ser algo habitual en estos días.

Karina Ochoa, una ecuatoriana que aprovechará estos días festivos para ir a su país natal, dijo que, a pesar de las peticiones de los expertos médicos, ella va “a tomar todas las precauciones” con el uso de mascarillas y gel desinfectante.

De hecho, en el vuelo me cambio de mascarilla y vuelo cuatro horas con la mascarilla nueva. Llego y me vuelvo a cambiar de mascarilla, además tengo alcohol para desinfectar el asiento y todo lo del avión. Hay que tener todas las medidas”, decía la mujer.

Varias investigaciones científicas han revelado que es muy poco probable que la gente se contagie, a través de los sistemas de ventilación de los aviones, especialmente por los filtros EPA que tienen los aparatos.

“Una de las principales preocupaciones de los viajeros es el aire que respiran dentro de la cabina del avión, y hemos de decir que si bien un 37% (de los viajeros) han expresado su preocupación, no es para tanto. La calidad del aire de los aviones, especialmente de las aeronaves más modernas, es de una calidad muy elevada. El aire se renueva entre 2 y 3 minutos”, afirmó Santiago Tejedor, director del máster de viajes de la Universidad Autónoma de Barcelona, en España.

Sin embargo, no hay ninguna regulación que obligue a las aerolíneas a limitar la capacidad de los aviones. Por lo tanto, si hay una persona positiva por coronavirus dentro del avión, el riesgo de contagio es mucho mayor.

“Por mí lado, no me da miedo, pero si ves personas que no cumplen las medidas de bioseguridad sí que causa un poco de malestar y preocupación, porque se supone que cada uno debe cuidarse”, decía Paola Loor, otra viajera que este martes partía a Lima, Perú, para disfrutar de unos días de descanso junto a sus seres queridos aprovechando el feriado por Acción de Gracias.

La industria aeronáutica ha quedado gravemente afectada por la irrupción de la pandemia. Las restricciones de viaje y el descenso de viajeros han obligado a muchas líneas aéreas a cancelar algunas rutas. Pese a eso, el sector ve con cierto optimismo la recuperación económica, sobretodo porque en estos días se está viendo un gran flujo de viajeros por las fiestas de final de año.

“Durante la pandemia, el volumen de pasajeros por el aeropuerto no era el mismo al que estamos acostumbrados, pero ya estamos viendo que los pasajeros se están sintiendo más cómodos con las medidas que estamos tomando en el aeropuerto y en las aerolíneas”, comentaba Lester Sola, director del Aeropuerto Internacional de Miami, en declaraciones a la VOA.

Esta semana se han batido récords de pasajeros con más de 62.000 y los pronósticos es que esa cifra continúe aumentando en los próximos días, a pesar de las recomendaciones de los CDC.

Sola, además, recordó que el “aeropuerto es el motor económico número uno de la ciudad (de Miami)”, ya que el turismo y el envío de mercancías a Sudamérica suponen más de 300.000 empleos directos e indirectos.

Los viajeros consultados por la VOA aseguran que están satisfechos con las medidas de prevención que se han implementado tanto en los aeropuertos como en el interior de los aviones. Aseguran que, tomando todas las precauciones, no hay por qué tener miedo al contagio.

