Durante el 2018, no hubo un sector económico que se salvara de un ataque cibernético. Según datos de la firma global EY, empresa de servicios de consultoría, auditoría, impuestos, transacciones y legal, las empresas más atacadas fueron aquellas con un vínculo directo con el consumidor, por ejemplo, banca, telecomunicaciones, consumo masivo, salud, educación, e incluso, hotelería.

La vigésima primera Encuesta Global de Seguridad de la Información de EY muestra que la ciberseguridad es un tema prioritario para las empresas, pero ocho de cada diez de estas, no tienen presupuesto suficiente para hacer frente a las amenazas actuales.

La información de los clientes, la información financiera de una empresa y las contraseñas de los clientes, son de los datos más valiosos para cometer crímenes cibernéticos en la actualidad. Por otra parte, el Phishing (22%), el Malware (20%), los ataques cibernéticos para interrumpir operaciones (13%), así como aquellos que buscan robar dinero (12%) y los fraudes (10%) constituyen las cinco mayores amenazas a las que se enfrentan las empresas hoy día.

Según Omar Quesada, Gerente Senior de Ciberseguridad de EY para Centroamérica, Panamá y República Dominicana, han identificado desafíos para las empresas que van desde lograr avances para protegerse, construyendo líneas de defensa que no tienen o son muy débiles; así como optimizar la ciberseguridad, aumentando la eficiencia, y reinvirtiendo fondos en tecnologías emergentes e innovadoras.

Agregó que en Centroamérica se han desarrollado esfuerzos importantes que promueven el desarrollo de la industria de las telecomunicaciones y tecnologías de información y de los cuales hacen parte los países de la región.

Para Panamá, el estudio de EY destaca la creación de centros de respuesta a incidentes cibernéticos. De acuerdo con el último reporte del Estado de la Ciberseguridad en el Sector Bancario y del Caribe de la Organización de Estados Americanos (OEA), nueve de cada diez entidades bancarias sufrieron incidentes cibernéticos, de las cuales el 37% fueron víctimas de ataques exitosos.

No obstante, a pesar de los esfuerzos realizados, hoy en día no se tiene un registro y control de los incidentes materializados y muchos de estos no son reportados.