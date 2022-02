Estas son las 10 principales innovaciones médicas para 2022, de acuerdo con Cleveland Clinic

La Nueva generación de vacunas ARNm. Un nuevo enfoque dirigido a PSMA para el cáncer de próstata. Un nuevo tratamiento para reducir el colesterol LDL.

Estas son algunas de las innovaciones que optimizarán y cambiarán la atención médica el próximo año, según un panel de expertos médicos e investigadores.

Cleveland Clinic ha anunciado las 10 principales innovaciones médicas para 2022. La lista de tecnologías innovadoras fue seleccionada por un comité de expertos en la materia de Cleveland Clinic, dirigido por el Dr. D. Geoffrey Vince, director ejecutivo de Innovaciones y presidente de Ingeniería Biomédica en Cleveland Clinic.

“En Cleveland Clinic, una pasión compartida por brindar una atención superior y una cultura integrada de innovación fomentan el diálogo continuo sobre la mejora de la atención médica entre nuestros médicos e investigadores”, dijo el Dr. Vince.

“Como tal, nuestros expertos siempre están al día de las nuevas tecnologías programadas para cambiar la forma de la atención médica. El programa “Top 10 Medical Innovations” se lanzó para compartir sus conocimientos con la comunidad de atención médica en general, y año tras año, nuestros profesionales continúan prediciendo con éxito los avances en dispositivos, tecnología, temas y terapias”.

Aquí, en orden de importancia anticipada, están las 10 principales innovaciones médicas para 2022:

Próxima generación de vacunología de ARNm

Los avances en la generación, purificación y administración celular de ARN han permitido el desarrollo de vacunas de ARNm en una amplia gama de aplicaciones, como el cáncer y la infección por el virus del Zika. La tecnología is rentable, relativamente simple de fabricar y provoca inmunidad de una manera novedosa. Además, el surgimiento de la pandemia del COVID-19 demostró que el mundo necesitaba un desarrollo rápido de una vacuna que pudiera implementarse en todo el mundo. Debido a investigaciones previas que sentaron las bases para esta tecnología, se desarrolló, produjo, aprobó e implementó una vacuna efectiva contra el COVID-19 en menos de un año. Esta tecnología que cambia el panorama tiene el potencial de usarse para manejar algunas de las enfermedades más desafiantes de la atención médica de manera rápida y eficiente.

Terapia dirigida a PSMA en el cáncer de próstata

Cada año, más de 200 000 hombres em Estados Unidos reciben un diagnóstico de cáncer de próstata, lo que lo convierte en el cáncer más diagnosticado entre los hombres en los Estados Unidos. La obtención de imágenes precisas is fundamental para la localización del tumor, la estadificación de la enfermedad y la detección de recurrencias. El PSMA, un antígeno que se encuentra en altos niveles en la superficie de las células de cáncer de próstata, is un biomarcador potencial de la enfermedad. Las tomografías PET con PMSA utilizan un marcador radiactivo para adherirse a las proteínas PSMA, que luego se combinan con tomografías computarizadas o resonancias magnéticas para visualizar la ubicación de las células cancerosas de la próstata. En 2020, esta tecnología recibió la aprobación de la FDA basada en ensayos clínicos de fase III, que mostraron una precisión sustancialmente mayor para detectar metástasis de cáncer de próstata en comparación con las imágenes convencionales con tomografías computarizadas y óseas. Cuando se detecta temprano mediante exploraciones PET con PSMA, el cáncer de próstata recurrente se puede tratar a través de un enfoque dirigido con radioterapia corporal estereotáctica, cirugía y/o terapia sistémica de manera personalizada.

Nuevo Tratamiento para la Reducción de LDL

Se sabe que los niveles elevados de colesterol en la sangre, en particular las lipoproteínas de baja densidad (LDL-C), contribuyen significativamente a las enfermedades cardiovasculares. En 2019, la FDA revisó la solicitud de inclisiran en el tratamiento de la hiperlipidemia primaria en adultos que tienen niveles elevados de LDL-C mientras recibían una dosis máxima tolerada de terapia con estatinas. Inclisiran is un pequeño ARN de interferencia inyectable que se dirige a la proteína PCSK9. A diferencia de las estatinas, requiere dosificación poco frecuente (dos veces al año) y proporciona una reducción eficaz y sostenida del LDL-C junto con las estatinas. Su efecto prolongado puede ayudar a paliar el incumplimiento de la medicación, una de las principales causas de fracaso en la reducción de los niveles de colesterol. Inclisiran fue aprobado por la FDA en diciembre de 2021 y se considera ampliamente un cambio de juego para los pacientes con enfermedades cardíacas.

Nuevo fármaco para el tratamiento de la diabetes tipo 2

En los Estados Unidos, 1 de cada 10 personas tiene diabetes, lo que afecta la forma en que el cuerpo procesa los alimentos para convertirlos en energía. Una terapia potencial is un polipéptido insulinotrópico dependiente de glucosa (GIP) y un agonista del receptor del péptido similar al glucagón (GLP-1) inyectable una vez por semana que tiene como objetivo controlar el azúcar en la sangre. Inyectados debajo de la piel, los receptores GLP-1 y GIP hacen que el páncreas libere insulina y bloquee la hormona glucagón, lo que limita los picos de azúcar en la sangre después de una comida. Además, ralentiza la digestión, lo que hace que las personas permanezcan satisfechas por más tiempo y coman menos. Hasta el momento, los últimos ensayos clínicos de fase III revelan que el tratamiento reduce significativamente la hemoglobina A1C en la diabetes tipo 2 y apoya la pérdida de peso, lo que la convierte en la terapia potencialmente más efectiva para la diabetes y la obesidad desarrollada hasta ahora.

Tratamiento innovador para la depresión posparto

Los expertos creen que la tasa de depresión posparto podría ser al menos el doble de lo que revelan las estadísticas actuales porque muchos casos no se diagnostican. Actualmente, el asesoramiento y los medicamentos antidepresivos son los tratamientos principales, pero algunas mujeres no responden a estas terapias. En 2019, la FDA aprobó un tratamiento de infusión intravenosa diseñado específicamente para tratar la depresión posparto. Esta novedosa terapia, administrada las 24 horas del día durante 60 horas, utiliza un neuroesteroide para controlar la respuesta del cerebro al estrés. Este diseño de tratamiento is innovador, ya que se dirige a la señalización que se cree que is deficiente en la depresión posparto sensible a las hormonas. Además, este tratamiento parece mostrar beneficios muy rápidamente, mientras que los antidepresivos tradicionales suelen tardar de dos a cuatro semanas en tener un efecto significativo. Esta opción de tratamiento rápido sería un gran avance para las mujeres con esta condición que a menudo se pasa por alto

Medicamentos dirigidos para la miocardiopatía hipertrófica

Durante décadas, los médicos solo han podido tratar los síntomas de la miocardiopatía hipertrófica (HCM por sus siglas en inglés) de los pacientes, utilizando medicamentos desarrollados para tratar otras afecciones cardíacas, con una eficacia limitada. Actualmente, se prescriben medicamentos no específicos para tratar algunos de los síntomas que la HCM comparte con otras enfermedades cardiovasculares. Estas terapias incluyen bloqueadores beta, medicamentos antiarrítmicos, bloqueadores de los canales de calcio y anticoagulantes. Sin embargo, un nuevo tratamiento funciona para reducir la causa raíz del problema en muchos pacientes. Un medicamento de primera clase se dirige específicamente al músculo cardíaco para reducir las contracciones anormales causadas por variantes genéticas que ponen al corazón a toda marcha. Al actuar específicamente sobre este mecanismo en pacientes con HCM, este novedoso tratamiento no solo mejora los síntomas y la calidad de vida, sino que potencialmente podría retrasar la progresión de la enfermedad. La FDA ha asignado una fecha de acción objetivo para esta terapia del 28 de abril de 2022. Si se aprueba, este sería el primer medicamento explícitamente dedicado a tratar la HCM y brindar nuevas esperanzas a pacientes y médicos.

Alternativas no hormonales para la menopausia

Más del 50 por ciento de todas las mujeres menopáusicas experimentan sofocos, que pueden persistir durante un promedio de siete años. Si bien es eficaz y segura cuando se usa adecuadamente, la terapia hormonal implica cierto riesgo y no todos los pacientes son candidatos apropiados o están listos para probar esta opción de tratamiento. Afortunadamente, un nuevo grupo de medicamentos no hormonales, llamados antagonistas de NK3R, ha surgido como una alternativa viable a la terapia hormonal. Estos medicamentos interrumpen una vía de señalización en el cerebro que se ha relacionado con el desarrollo de sofocos y se han mostrado prometedores en ensayos clínicos para aliviar los sofocos menopáusicos moderados a severos con la misma eficacia que las hormonas. Si bien se necesitan estudios adicionales para comprender completamente la eficacia y la seguridad de estos nuevos medicamentos, está claro que la próxima generación de tratamientos no hormonales para los sofocos menopáusicos está en el horizonte.

Implantable para parálisis severa

Aproximadamente uno de cada 50 estadounidenses, o 5,4 millones de personas, tiene algún tipo de parálisis. La mayoría de los pacientes experimentan una disminución significativa en su salud general. Recientemente, un equipo ha ofrecido una nueva esperanza para estos pacientes al aprovechar la tecnología de interfaz cerebro-computadora implantada para recuperar el control motor perdido y permitir que los pacientes controlen dispositivos digitales. La tecnología utiliza electrodos implantados para recopilar señales de movimiento del cerebro y decodificarlas en comandos de movimiento. Se ha demostrado que restaura los impulsos motores voluntarios en pacientes con parálisis severa debido a disfunción cerebral, de la médula espinal, de los nervios periféricos o muscular. Si bien la tecnología de interfaz está en sus inicios, la FDA ha designado al implantable como un “dispositivo innovador”, lo que refuerza la necesidad de trasladar esta tecnología a la cabecera de la cama de los pacientes que más la necesitan.

IA para la detección temprana de sepsis

La sepsis is una respuesta inflamatoria grave a la infección y una de las principales causas de hospitalización y muerte en todo el mundo. Debido a que el shock séptico tiene una tasa de mortalidad muy alta, el diagnóstico temprano de sepsis is fundamental. El diagnóstico puede ser complicado, ya que los primeros síntomas son comunes en otras afecciones y el estándar actual para el diagnóstico no is específico. La inteligencia artificial (IA) ha surgido como una nueva herramienta que puede ayudar a detectar rápidamente la sepsis. Usando algoritmos de inteligencia artificial, la herramienta detecta varios factores de riesgo clave en tiempo real al monitorear los registros médicos electrónicos de los pacientes a medida que los médicos ingresan la información. Marcar a los pacientes de alto riesgo puede ayudar a facilitar la intervención temprana, lo que puede mejorar los resultados, reducir los costos de atención médica y salvar vidas.

Analítica Predictiva e Hipertensión

Conocido a menudo como el “asesino silencioso”, la hipertensión o presión arterial alta generalmente no muestra síntomas y aumenta el riesgo de problemas de salud graves, como enfermedades cardíacas, insuficiencia cardíaca y accidente cerebrovascular. Existen opciones de tratamiento eficaces; sin embargo, muchos adultos no saben que tienen hipertensión hasta que experimentan una crisis de salud importante. Mediante el aprendizaje automático, un tipo de inteligencia artificial, los médicos pueden seleccionar mejor los medicamentos, las combinaciones de medicamentos y las dosis más efectivos para mejorar el control de la hipertensión. La IA también permitirá a los médicos predecir morbilidades cardiovasculares y les permitirá concentrarse en las intervenciones antes de que ocurran. El análisis predictivo equipa a los proveedores con la llave que podría abrir la puerta a la prevención de la hipertensión y muchas otras enfermedades.