Este es el enemigo N° 1 de cualquier negocio en época de crisis

No es el país, la economía, la falta de oportunidades, ni siquiera el producto que tienes. En época de crisis, el principal enemigo de cualquier tipo de negocio, sin importar su tamaño o actividad, es el anonimato.

Si las personas no te conocen, no pueden saber de ti. Por ello, muchas empresas siguen negando el valor de darse a conocer: prefieren ocultarse bajo una fachada que denominan “bajo perfil”, aunque eso, no necesariamente, traerá el resultado que buscan.

El anonimato impide que tu producto se transforme en algo de valor; así, se cierra el caudal de influencia que podrías ejercer en tu mercado, y, consecuentemente, quizás tengas pocas ventas o escasa llegada al público al que te diriges.

Por otro lado, el efecto de que nadie te conozca es altamente contraproducente para casi todo tipo de actividades.

Como todo, puede haber excepciones -por ejemplo, en la fase de experimentación de una investigación científica con un secreto que deseas guardar bajo siete llaves-; aunque, por regla general, la inmensa mayoría de las actividades profesionales (incluido tú mismo como marca -lo que llamamos “personal branding”-), necesita nutrirse de algunas herramientas específicas para salir del anonimato.

La gran clave es ser estratégico en comunicar en el momento apropiado, al público indicado y aplicando los medios convenientes según el caso.

5 formas para salir del anonimato

1-Comunica estratégicamente

Aún hoy, en este mundo interconectado, a muchas personas les parece que la comunicación es algo menor y por eso lo colocan muy abajo en sus planes de negocio. Error. Si no comunicas lo que haces, tanto hacia dentro de tu equipo y empresa, como hacia afuera, te pierdes grandes oportunidades. Herramientas prácticas : diseña un plan a corto, mediano y largo plazo; establece los elementos básicos que serán transversales en toda tu comunicación; debes alinear todo lo que hagas con los principios de tu actividad y tu forma de hacerlo; dedícale tiempo y recursos, proporcionales al desenvolvimiento que deseas obtener en tu negocio.

2-Prepárate para darte a conocer

Cualquier rasgo personal puede ayudarte. Si eres extrovertido, tendrás tendencia a hablar más sobre tu proyecto. Si, en cambio, eres introvertido, quizás puedas explorar tu estilo de comunicación para dar un paso a la vez. Tanto se trate de tu proyecto individual, como de un empleo en una empresa, eres un embajador de la marca, producto o servicio; y esto conlleva que te transformas -aunque no lo quieras- en representante todo el tiempo. Herramientas : indaga sobre tu actividad laboral -no sólo de tu área-; conoce las piezas de comunicación del ámbito de desempeño; haz inteligencia con la competencia -puedes utilizar Internet como una buena fuente para recopilar datos-. De paso, te inspirarás para estar al tanto de cómo lo hacen otros en segmentos parecidos al tuyo.

3-Entrénate como vocero

Sin importar el lugar en que te encuentres hoy, entrénate para expresarte bien públicamente. Herramientas : Toma cursos y seminarios; lee libros; mira videos; practica. Contrata un media-coaching para soltarte y crear historias que impacten a los públicos. Si hay un aspecto técnico en tu comunicación que necesites mejorar, hazlo de inmediato. Las habilidades blandas representan hoy más del 60% del interés al contratar personal calificado (no sólo lo que aprendiste en tu carrera).

4-Sé consistente entre lo que haces y lo que comunicas

Un aspecto que a veces queda de lado es la coherencia e integridad. La coherencia se refiere a que debe ser concordante lo que piensas, dices y haces. La integridad, a su vez, es un valor transversal en tu carrera. Herramientas: Piensa estratégicamente, implementa tácticamente. Haz que todo lo que se comunica sea concordante y que transmita el espíritu y la emoción que sientes internamente.

5-Utiliza todas las herramientas disponibles

El mundo actual presenta una gran cantidad de herramientas que nos permiten salir del anonimato. Cuidando el medio, el contenido y las herramientas estratégicas podrás construir paso a paso una imagen consistente y de valor. Herramientas : detecta los lenguajes de tus públicos (qué hacen, cómo se comportan, dónde viven, qué edades tienen, de qué forma hablan) y adécuate a ellos. Segmenta contenidos de acuerdo con los temas. Crea historias potentes para contar tu marca, producto o servicio. Actualiza las redes sociales y la web permanentemente. Abre canales en lugar de cerrarlos. Verifica qué hace la competencia para inspirarte, incluso desde otros lugares del mundo.

Ahora ya lo sabes: si en época de crisis insistes en quedarte estancado, quizás debas dar una vuelta de tuerca al enemigo N° 1 de cualquier negocio: el anonimato.

Sobre el autor

Daniel Colombo es la pluma invitada de ElCapitalFinanciero.com

Facilitador, Máster Coach especializado en CEOs, alta gerencia, profesionales y equipos de trabajo; comunicador profesional; conferencista internacional y autor de 28 libros.