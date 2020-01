Esto es lo que los visitantes no deben perderse en CES 2020

El CES 2020 es el evento de tecnología más grande y de mayor influencia en el mundo, el cual dará inicio la próxima semana en LasVegas. Estados Unidos (EE.UU.)del 7 al 10 de enero de 2020, en donde la totalidad del ecosistema tecnológico se reúne para llevar a cabo negocios, construir marcas y asociarse para resolver algunos de los temas más desafiantes del mundo.

Más de 4,500 expositores presentarán cerca de 20,000 productos nuevos de tecnologías transformadoras a más de 170,000 asistentes, abarcando conectividad 5G, Inteligencia Artificial (IA), realidad aumentada y virtual, ciudades inteligentes y resiliencia, deportes, robótica y más. CES 2020 presentará áreas de exhibición nuevas y áreas más grandes, 300 sesiones de conferencia con 1,100 oradores y más de 1,200 ‘startups’ de más de 45 países.

Entre las exposiciones tecnológicas que se estarán presentando se pueden mencionar las Compañías Nuevas y No Tradicionales: Esperen lo inesperado de expositores de compañías no tradicionales, incluyendo Bell, Impossible Foods, John Deere, NBC Universal, P&G y WWE. Los nuevos expositores incluyen a Abbott, Bridgestone, Delta Air Lines, DuPont, Humana y Weber y más de 1,550 expositores nuevos.

Viajes y Turismo: Programa de conferencias destacando cómo las tecnologías más inteligentes y más seguras están transformando a las industrias de viajes y turismo.

Sesiones de Conferencia Nuevas: Líderes de la industria presentarán su visión sobre el futuro en las nuevas sesiones de conferencia de CES: Videojuegos y Deportes E; Viajes y Turismo; Voz.

Lo Nuevo en Eureka Park: El debut de los últimos productos de nuevos grupos en Eureka Park, incluyendo el Pabellón del Gobierno Metropolitano de Seúl y Tailandia. Eureka Park también presentará a 14 universidades, incluyendo la Universidad de Notre Dame y la Universidad de Columbia Británica.

Debates sobre Políticas: CES reunirá a autoridades mundiales para hablar sobre temas como innovaciones en transporte, comercio global, salud y aprendizajes crecientes para nuevos puestos de trabajo.

Asociación con el Banco Mundial: CTA y el Banco Mundial se asociarán en un Reto Tecnológico Mundial mediante el cual se invitará a compañías en todo el mundo a crear o presentar soluciones enfocadas en tres áreas: Salud, barreras de género y tecnologías que permitan a las comunidades a ser resilientes.

Programa Conferencias Diversidad e Inclusión, Innovación para Todos: El Programa Innovación para Todos se celebrará todos los días de la exposición en escenarios múltiples. Las sesiones de conferencia revisarán perspectivas de Directivos de Diversidad, cómo crear productos inclusivos, formas en que la Diversidad e Inclusión contribuye a una conclusión, cambio de cultura/contrataciones diferentes, e inversión y diversidad. Oradores clave: Harlem Capital, SoGal Ventures, Black Girl Ventures, Alice, Google.

Socio Oficial de Igualdad: The Female Quotient – The Female Quotient (The FQ) es el Socio Oficial de Igualdad para CES 2020. El Salón FQ será una parte oficial de CES que servirá como el “espacio desconectado para la conversación”.

Tecnología de Sexo en el Mercado de Salud y Bienestar: CES 2020 presentará productos de tecnología de sexo dentro del Mercado de Salud y Bienestar.

Leoncio Vidal Berrío M.

lberrio@capital.com.pa

Capital Financiero