Esto fue lo más visto en Netflix durante el 2019

El 2019 fue un año innovador para empresas de streaming como Netflix quienes día tras día buscan la manera de seguir ganando seguidores creando contenido propio mientras la competencia se sigue fortaleciendo.

TV Time analiza las interacciones de los usuarios en Internet para conocer cuáles fueron las series más populares del año. Derivado de ello arroja un informe que revela el comportamiento del mundo de streaming a nivel global.

Y el resultado es el siguiente:

Sin embargo, Netflix ha publicado este lunes varias listas con los 10 programó que mas espectadores han logrado en 33 países.

La lista comienza aquí:

Murder Mystery

Stranger Things 3

6 Underground

Los Increíbles 2

El Irlandés

The Witcher

Triple Frontera

Extremely Wicked, Shockingly Evil and Vile

The Umbrella Academy

The Highwaymen

Las series más populares del 2019

Stranger Things 3

The Witcher

The Umbrella Academy

Dead to me

You: 2da temporada

When they see us

Unbelievable

Sex Education

13 reasons why: 3era temporada

Raising Dion

El ranking estuvo basado en el número de hogares que vieron al menos dos minutos de una serie, película o especial durante sus primeros 28 días en Netflix en 2019, dijo el servicio de streaming.

Netflix, que tiene más de 158 millones de suscriptores alrededor del mundo, sólo difunde selectivamente los datos de audiencia televisiva para programación que considera exitosa.

Los limitados detalles sobre lo que atrapó la atención de los espectadores este año se conocen antes de la publicación del reporte de las ganancias trimestrales de la empresa, que se difundirá el 21 de enero y que detallará por primera vez ingresos y número de suscriptores por región.

El gigante del streaming está enfrentando nueva competencia, particularmente de Walt Disney Co, que ha estado retirando sus películas de Netflix y poniéndolas en el servicio Disney+.

Las acciones de Netflix han subido un 23% este año, el incremento anual más pequeño en tres años. El índice S&P 500 trepó 29% en 2019.