Estos son los lugares de entrega del Cepadem en Panamá y el interior en el mes de junio

El Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) reiteró este domingo 10 de junio que 90,000 beneficiarios no jubilados y familiares de fallecidos recibirán sus Certificados de Pago Negociables de la Segunda Partida del Décimo Tercer Mes (Cepadem) durante las jornadas de entregas programadas para este mes de junio.

La primera entrega se realizará el 12 y 13 de junio en la Arena Roberto Durán para beneficiarios de los distritos de Panamá y San Miguelito.

En el interior del país las entregas se realizarán del 12 al 15 de este mismo mes”. MEF

La segunda fase de esta entrega se efectuará los días 26 y 27 de junio en Panamá y San Miguelito y del 26 al 29 de junio en el interior del país.

El MEF detalló que los beneficiarios que residen en Panamá Este deberán dirigirse a la Casa del Jubilado en Chepo.

Para todos los casos el horario de entrega será de 8:00 a.m. a 4:00 p.m”. MEF

Nuevos lugares de distribución

Para este mes se han habilitado nuevos sitios de distribución, informó el MEF.

En La Chorrera se hará en el Salón Fred Alba de la Feria Internacional y en Arraiján será en la Cancha San Nicolás de Bari.

Las entregas para los residentes de San Carlos, Capira y Chame se harán en El Machetazo de Coronado”. MEF

En Coclé, los beneficiarios deben acudir a la oficina regional del MEF en Penonomé y al Consejo Provincial; mientras que los residentes de Aguadulce, Natá y Olá, deberán dirigirse a la Casa del Pueblo.

En las provincias de Herrera y Darién las entregas se harán en las oficinas regionales del MEF. En tanto que en Colón, el sitio elegido es la Arena Al Brown.

La Casa de Jubilados de La Villa, Oficina Regional del MEF en Las Tablas, la Biblioteca Pública de Guararé y el Municipio de Macaracas fueron habilitados en la provincia de Los Santos.

Para los distritos de Pedasí y Tonosí se habilitará la Casa de Jubilados y en Pocrí, la Casa de La Cultura”. MEF

En Veraguas se habilitará la Escuela Normal Juan Demóstenes Arosemena y en Chiriquí, el gimnasio La Basita, en Plaza San Mateo y el Gimnasio Municipal de Bugaba.

Por su parte, en la provincia de Bocas del Toro el lugar de entrega es el Sindicato de Trabajadores de la Industria del Banano (Sitraibana) y en Changuinola, el Gimnasio de Chiriquí Grande y el Colegio Josué Ibarra.

Verificación

Para que los beneficiarios puedan recibir sus Cepadem deben haber completado el registro digital que habilitó el MEF.

De igual manera, deberán verificarse en la plataforma electrónica del Cepadem para conocer en qué lugar y fecha les corresponde retirar sus certificados.

Olmedo Arrocha, director de Programación de Inversiones del MEF, ha explicado que del total de Cepadem listos para distribución, 79,230 serán entregados a los no jubilados, mientras que 16,788 comprenden los beneficiarios que durante las entregas pasadas no acudieron a retirar sus certificados, ya sean jubilados o no jubilados.

3,000 están listos para entrega a los sucesores de los difuntos”. Olmedo Arrocha-Director de Programación de Inversiones del MEF

Hasta la fecha, desde que empezó la entrega del Cepadem en diciembre del año pasado, el MEF ha emitido 341,750 certificados y se han debido anular casi 61,000 por errores varios.

A las personas que no hayan retirado su Cepadem en las fechas pasadas se les actualizará con nueva fecha de entrega a medida que se van llevando a cabo las nuevas distribuciones masivas, informó Arrocha.

