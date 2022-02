Estos son los riesgos en línea para los niños y cómo podemos protegerlos

La pandemia ha puesto a la digitalización como protagonista.

Lo que parecía un fenómeno transitorio, se ha convertido hace más de dos años en una nueva forma de comunicarse, trabajar, aprender y divertirse.

Esta “nueva normalidad digital” ha llegado para quedarse, y no queda duda de que la tecnología cambió la vida de niños y adolescentes con numerosas posibilidades y beneficios que ofrece el entorno digital.

Esta transformación ha provocado una “Híper conectividad” permanente por parte de los menores donde cada día aumentan más su presencia y consumo digital.

Sin embargo, tras el lado positivo de este mundo en línea, se esconden peligros aterradores, desde ciberdelincuentes hasta exponerse involuntariamente a riesgos en línea como información confidencial de todo su entorno.

Muchas veces por falta de tiempo, otras por desconocimiento, los padres no están al tanto de lo que hacen sus hijos en la red ni mucho menos a lo que están expuestos, por lo que es importante conocer los riesgos que representa para los menores y de los peligros del entorno digital si no se los advierte o brinda la supervisión adecuada.

Dentro de las principales amenazas se encuentran el ciberbullying, grooming y sexting.

La suplantación de identidad y la extorsión son otros de los riesgos que tiene internet para niños y adolescentes, sobre todo en esta etapa de vulnerabilidad dada por su inocencia y en donde las redes sociales se han convertido en el canal de los jóvenes internautas para que estén en contacto con sus amigos.

El exceso de uso de pantallas es otro de los peligros a los que están expuestos y tiene repercusiones tanto en la salud mental, emocional como física.

Una red en la que los menores estén protegidos

En conmemoración al Día de Internet Segura, “Safer Internet Day” (SID, por sus siglas en inglés), a celebrarse en todo el mundo este 8 de febrero bajo el lema: “Juntos por una Internet mejor (Together for a better internet)”, los expertos de Soluciones Seguras brindan 6 recomendaciones de ciberseguridad dirigidas a los padres de familia, para hacer de internet un lugar más seguro para sus hijos:

-Utilizar herramientas de control parental: Lo ayudarán a educar y supervisar en base a la edad de los menores su comportamiento digital de manera eficaz. Las mismas le permitirán bloquear o dar acceso a determinadas páginas y contenidos a los que acceden sus hijos. Para sus dispositivos móviles existen varias apps gratuitas que permiten monitorear su actividad (tipo de páginas y contenidos que están accediendo, el tiempo que utilizan sus dispositivos, que aplicaciones pueden descargar y limitar el tiempo de uso y el uso de las redes sociales).

– Redes Sociales y privacidad: En estas plataformas se encuentran innumerables contactos peligrosos con perfiles falsos. Para protegerles de sus consecuencias debe tener conocimiento de lo que respecta este mundo y explicarle a los peligros que se enfrentan.

Por otro lado, el mal uso de las redes sociales puede ser muy peligroso si sus hijos no las utilizan de forma adecuada. Configure su privacidad en todas las plataformas digitales para que solo sus conocidos puedan ver sus publicaciones. Enséñeles que contenidos deben publicar y compartir ya sean fotografías, videos y comentarios.

–Cuidado con las compras en línea accidentales: “A un solo clic” se pueden realizar las compras por internet, por lo que es muy peligroso dejar manejar a sus hijos sus dispositivos con sus cuentas abiertas. Para evitar compras sin permiso o accidentales configure sus contraseñas y claves de seguridad, de esta forma podrá crear entornos más seguros en sus dispositivos.

-Contraseñas seguras y robustas Cerciórese de que las contraseñas que gestione su hijo sean robustas y que contengan combinaciones de números, letras y signos, y que haya una contraseña diferente en cada cuenta que utilice.

-Instalar un antivirus para evitar posibles ataques. Cuando su hijo utilice internet es primordial tener tanto sus computadoras como dispositivos móviles seguros y actualizados.

-Fomentar una cultura de ciberseguridad desde pequeños. Es primordial que los padres de familia conozcan los peligros de la red, el entorno digital donde se mueven sus hijos, las herramientas que tienen a su disposición para protegerlos, y educarlos en el uso correcto de las nuevas tecnologías. Mantener un diálogo abierto con los niños es fundamental para saber con quién y la forma en la que los menores se están comunicando en línea.