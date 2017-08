Estudian prolongar la Línea 2 A del Metro, que parte desde la vía Ricardo J. Alfaro

El Metro de Panamá, S.A. mantiene en estudio de prefactibilidad la red maestra de este sistema de transporte, cuya Línea 1 ya está culminada y la Línea 2 hacia Panamá Este reportó hasta agosto de 2017 un avance de 50%.

La Línea 2, desde San Miguelito hasta Nuevo Tocumen, tendrá una eventual extensión hasta Felipillo, pero también será prolongada desde la vía Ricardo J. Alfaro.

De hecho, la directora de planificación y Desarrollo del Metro de Panamá, Ana Laura Morais, dijo que la idea inicial de la Línea 2 A del Metro de Panamá, que se iniciará desde la vía Ricardo J. Alfaro, también podría tener algunos cambios.

Explicó que actualmente se estudia si esta línea llegará a Bella Vista, específicamente hasta el Parque Urracá o podría extenderse hasta la avenida Aquilino de la Guardia (área bancaria), y posteriormente tener una prolongación a Paitilla.

Se trata de un trazado tentativo que está en proceso de evaluación”. Ana Laura Morais -Metro de Panamá

De acuerdo con Morais, esperan tener los resultados de la demanda de pasajeros y la factibilidad del trazado, para determinar si es más atractivo desarrollar la Línea 2 A hacia el área bancaria o mantener el planteamiento original de llegar hasta el Parque Urracá.

Estos proyectos forman parte del estudio de prefactibilidad de la red maestra del Metro que realizan las empresas japonesas Nippon Koei Co. Ltd y Nippon Koei LAC Inc., junto a la francesa Sytra, agrupadas en el consorcio Nippon Koei Lac-Sytra.

La visión del Metro de Panamá es desarrollar la red maestra de este sistema, que según las proyecciones llegaría a contar con unas 8 líneas.

El estudio de prefactibilidad es financiado por el Banco Interamericano de Desarrollo a un costo de $150,000.

Morais recordó que desde 2014 empezaron a revaluar el proyecto original y comenzaron a ver las estimaciones de empleo y población con una visión hacia el año 2035.

Desde entonces determinaron que la red tenía algunos huecos, por lo que debían pensar en una red más densa, que no solo sea compuesta por el Metro de Panamá y el Metrobús, sino incluso por el sistema de tranvías.

Cómo se financiarán las inversiones para una movilidad mejor es uno de los temas que ha estudiado el Metro de Panamá, ya que no solo se trata de saldar un déficit en materia de transporte sino prepararse para el futuro dijo la representante del Metro.

#ForoCF | “Para tener movilidad sustentable tenemos que hablar de desarrollo urbano o ciudades sustentables”. pic.twitter.com/7PIEH55y2O — Capital Financiero (@ElCFPanama) 30 de agosto de 2017

Durante el Foro Oportunidades e Inversiones 2017, realizado este 30 de agosto, por el semanario Capital Financiero, Morais dijo que se está haciendo una importante inversión para poder suplir las necesidades de los ciudadanos.

La apuesta es seguir creciendo a nivel de transporte colectivo de alta calidad para que Panamá sea una ciudad más competitiva regional y mundialmente”. Ana Laura Morais – Metro de Panamá

Se trata, según Morais, de aprovechar la circunstancia del país, para que la ciudad pueda ser cada vez más el hub que está predestinado a ser.

Nota relacionada: Línea 2 del Metro de Panamá reporta 50% de avance

Nota relacionada: Culmina revisión de propuestas para precalificación de la Línea 3